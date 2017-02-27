SanDisk представила внешние накопители емкостью 256 ГБ для iPhone и iPad

Western Digital Corporation расширила линейку мобильных флеш-накопителей для устройств iOS, представив флеш-накопитель SanDisk iXpand емкостью 256ГБ и беспроводной накопитель SanDisk Connect Wireless Stick емкостью 256ГБ. Как рассказали CNews в компании, новые накопители SanDisk соответствуют вместительности топовых моделей iPhone и iPad, доступных сегодня на рынке, и дают пользователям возможность хранить на своих устройствах iPhone и iPad значительно больше видео, фотографий и музыки.

«Потребители сегодня используют самые современные мобильные устройства для съёмки фотографий в высоком разрешении или для записи видео в формате 4K. Вместительность устройств постоянно увеличивается, и мы считаем, что потребность в отдельных устройствах высокой ёмкости и в решениях для хранения данных, помогающих пользователям работать с цифровым контентом, будет сохранятся и далее», – сказал Нейл Шах (Neil Shah), директор по исследованиям в Counterpoint Research.

«С учётом огромного количества фотографий и видео, записываемых сегодня на устройства iPhone, часть пользователей неизбежно захочет переместить эти фотографии и видео на другой накопитель или сделать резервную копию наиболее ценного цифрового контента, – отметил Динеш Бахал, вице-президент по развитию продукции в подразделении клиентских решений корпорации Western Digital. – Наша задача заключается в том, чтобы идти в ногу с развитием технологий и предлагать мобильные решения для хранения данных, благодаря которым потребители могли бы фиксировать самые лучшие моменты, при этом ни о чём не переживая. С выпуском новых накопителей невероятной вместительности мы помогаем пользователям сохранять, обмениваться, создавать резервные копии и перемещать контент фактически без ограничений в объёме».

Флеш-накопитель SanDisk iXpand представляет собой мобильное устройство для хранения данных, которое предназначено для тех, кто хотел бы освободить доступное пространство на своих iPhone и iPad, и теперь обеспечивает до 256 ГБ дополнительного пространства. Устройство оснащено гибким разъёмом Lightning и портом USB 3.0, благодаря чему пользователи могут перемещать фотографии и видео с iPhone или iPad на Mac или ПК. Накопитель поставляется вместе с мобильным приложением iXpand Drive для iPhone и iPad, которое предлагает дополнительные функции и обладает улучшенным пользовательским интерфейсом. Флеш-накопители SanDisk iXpand позволяют создавать резервные копии всей библиотеки фотографий и контента из социальных сетей, в том числе фотографий с тегами из Facebook и Instagram, а также просматривать видео напрямую с накопителя через приложение iXpand Drive. Кроме того, накопитель включает в себя программное обеспечение для шифрования, которое позволяет защищать файлы с помощью паролей.

Благодаря этому обновлению пользователи теперь могут транслировать контент с накопителя SanDisk iXpand на телевизор с помощью устройства Chromecast или Amazon Fire непосредственно из приложения. Приложение доступно для загрузки из магазина App Store для iPhone и iPad и запускается всякий раз, когда пользователь подключает накопитель SanDisk iXpand к iPhone или iPad, что обеспечивает мгновенный доступ к контенту и удобное управление файлами.

Устройство SanDisk Connect Wireless Stick, теперь представленное моделями ёмкостью до 256 ГБ, даёт владельцам iPhone и iPad возможность сохранять или транслировать большие объёмы контента прямо со смартфона. Устройство поставляется с приложением SanDisk Connect для iPhone и iPad, которое позволяет управлять контентом и перемещать его между различными устройствами, в том числе iPhone, iPad, iPod, Mac и ПК, через защищённое паролем Wi-Fi соединение. Накопитель SanDisk Connect Wireless Stick позволяет транслировать музыку, видео и фильмы в формате HD сразу на три устройства через приложение SanDisk Connect и пользуется большим спросом среди тех, кто хотел бы упростить обмен файлами между различными устройствами или трансляцию контента.

Приложение поддерживает трансляцию видео на большие экраны с помощью технологии AirPlay через устройство Apple TV. Приложение SanDisk Connect, получившее четыре звезды, доступно для загрузки в магазине App Store.

Флеш-накопители SanDisk iXpand Flash Drive и SanDisk Connect Wireless Stick ёмкостью 256ГБ уже доступны в продаже на Amazon, Best Buy.com, bhphotovideo.com и у других популярных ритейлеров по рекомендованной розничной цене $279,99. Полная линейка мобильных решений SanDisk для хранения данных доступна в продаже более чем в 300 тыс. розничных магазинов по всему миру.