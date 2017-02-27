Samsung начала производство процессоров Exynos 9 по 10-нм техпроцессу FinFET

Samsung Electronics объявила о начале производства процессоров Exynos 9 серии 8895. Как рассказали CNews в компании, это первое процессорное решение от Samsung на базе техпроцесса FinFET 10 нм с усовершенствованной трехмерной транзисторной структурой, использование которого позволяет на 27% повысить производительность при 40% экономии энергии по сравнению с техпроцессом 14 нм.

Новый Exynos 9 Series 8895 — первый процессор, имеющий встроенный гигабитный LTE модем с поддержкой агрегации пяти несущих частот (5CA). Это обеспечивает быструю и стабильную передачу данных на скоростях до 1 Гбит/с (Cat.16) при загрузке с 5CA и до 150 Мбит/сек (Cat.13) при работе с 2CA.

Exynos 8895 — 8-ядерный процессор, состоящий из четырех процессорных ядер Samsung, обеспечивающих высокую производительность и энергоэффективность, и четырех ядер Cortex-A53. Благодаря технологии когерентной коммутации Samsung Coherent Interconnect (SCI), процессор имеет гетерогенную системную архитектуру, гарантирующую повышенную скорость вычислений ресурсоемких задач, среди которых искусственный интеллект и deep learning.

Благодаря новому графическому процессору Mali-G71 от ARM и встроенному мультиформатному кодеку (MFC), процессор Exynos 8895 обеспечивает качество картинки в мультимедийных задачах и играх, а также новый уровень производительности при работе с 3D графикой и воспроизведении видео в формате 4K UHD VR.

Мультиформатный кодек позволяет процессору поддерживать запись и воспроизведение видео с максимальным разрешением 4K UHD на частоте 120 fps. Встроенная технология обработки улучшает качество изображения. Например, новый процессор способен воспроизводить с максимальным разрешением 4K программы в формате виртуальной реальности (VR), обеспечивая небывалый уровень погружения и невероятно захватывающие впечатления при просмотре.

Процессоры Exynos 8895 обладают отдельным вычислительный модулем для решений в области безопасности, использующих распознавание отпечатков пальцев или сканер сетчатки глаза. Также встроенный визуальный процессорный модуль (Vision Processing Unit), способен распознавать и анализировать предметы и движения в приложениях видеонаблюдения и обработки панорамных снимков.

«Помимо того, что новая серия процессоров построена на базе наиболее совершенного на сегодняшний день 10 нм техпроцесса FinFET, Exynos 9 Series 8895 получили целый ряд новейших технологий, среди которых графический процессор 2-го поколения, гигабитный LTE модем и многое другое, — сказал вице-президент по маркетингу Samsung Electronics Бен Хур (Ben Hur). — Благодаря передовым технологиям, таким как VPU, Exynos 8895 станет надежной основой для создания нового поколения смартфонов, устройств виртуальной реальности и автомобильных ассистентов».

Серийное производство процессоров Exynos 9 Series 8895 уже началось.