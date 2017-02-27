Samsung Electronics представила портфолио сетевых продуктов и решений для мобильных сетей 5G

Компания Samsung Electronics представила комплексное портфолио сетевых продуктов и решений 2017 г. для мобильных сетей пятого поколения. В том числе анонсированы потребительские устройства для фиксированного беспроводного доступа, базовые станции 5G Radio Base Station (5G Access Unit), инфраструктурные решения нового поколения для ядра сети (Next-Generation Core Network) и многое другое, сообщили CNews в Samsung Electronics.

«Компания Samsung вплотную занимается исследованиями и разработками в области сетей пятого поколения вот уже на протяжении нескольких лет, и сегодняшнее портфолио представляет собой квинтэссенцию результатов этой самоотверженной работы и взаимодействия с другими участниками отрасли, — заявил Пол Кьюнвун Чен (Paul Kyungwhoon Cheun), исполнительный вице-президент и руководитель подразделения коммуникаций нового поколения в Samsung Electronics. — С учётом того, что сегодня осуществляется тестовое внедрение наших продуктов для сетей 5G в США, мы уже наблюдаем первые свидетельства огромного потенциала новых сервисов на базе сетей 5G, и будет весьма любопытно проследить развитие этих сервисов по мере того, как мы продвигаемся вперёд».

Пользовательские решения

Как известно, Samsung уже давно поставляет домашние фемто-решения для сетей 3G и LTE, однако выпуск компактного домашнего маршрутизатора для сетей пятого поколения (оборудование, устанавливаемое у абонента, customer premises equipment, CPE) стало новым шагом для компании. Он знаменует расширение сегмента мобильных сетей и выход на новый рынок фиксированных беспроводных решений, отметили в Samsung. Домашний роутер 5G Home Router обеспечит простое подключение к беспроводной сети, для этого достаточно расположить устройство на окне, выходящем в направлении ближайшей базовой станции пятого поколения. Благодаря пиковой скорости передачи, достигающей 1Гбит/с, поставщики услуг смогут конфигурировать сети, которые обеспечат привлекательную альтернативу зачастую дорогостоящим проектам FTTH, считают в компании.

Базовая станция пятого поколения 5G Radio Base Station представляет собой естественное продолжение сегодняшних фемтосот LTE и предназначена для установки в конфигурациях высокой плотности для обеспечения очень большой пропускной способности сети. Система поддерживает работу в спектре миллиметровых волн (mmWave) на частоте 28ГГц, что является распространённой частотой на крупнейших рынках 5G, и позволяет передавать данные между устройствами в зоне доступа на скоростях до 10ГБит/с.

«В своей продукции Samsung делает акцент на компактность и простоту установки и пытается таким образом сделать внедрение сетей пятого поколения менее затратным с точки зрения ресурсов по сравнению с современными внедрениями фемтосот LTE», — отметили в компании.

Полностью виртуализированное ядро сети

Выступая в качестве централизованной точки контроля и управления сетевым трафиком, ядро сети играет критически важную роль в сетевой инфраструктуре, и сетевые инфраструктурные решения нового поколения Samsung Next-Generation Core Network отличаются гибкостью и производительностью, при этом полностью соответствуют тем требованиям и потребностям, которые возникают в современных сценариях использования сети, подчеркнули в компании. С переходом на программно-управляемую архитектуру виртуализированное ядро сети позволяет упростить и повысить гибкость разделения сетевых ресурсов и даже отдельных сетевых функций, помогая сохранить пиковую операционную эффективность.

«В качестве примера можно привести возможность пропускать “тяжёлый” трафик таким образом, чтобы он покидал сеть поставщика услуг максимально близко к пользователю, что позволяет снизить возможные перегрузки внутри операторской сети и, в то же время, повысить время отклика сервисов», — указали в Samsung.

Возможности управления в масштабах всей сети

По словам представителей компании, переход к виртуализированной или программно-управляемой сетевой архитектуре вносит определенные сложности, связанные с необходимостью управления различными системами, но, в то же время, обеспечивает возможность высокодинамичной конфигурации сетевой архитектуры и широкие возможности для маршрутизации трафика. Используя аналогичные по мощности системы для технического обслуживания и эксплуатации (Maintenance and Operation, MANO), а также локализованные виртуальные системы для управления элементами (Element Management Systems, EMS), Samsung может гарантировать, что все элементы сети работают с должной эффективностью и полностью скоординированы с работой сети в целом. Системы для управления сетью спроектированы таким образом, чтобы справиться со сложностями архитектур нового поколения и при этом предоставить сотрудникам, осуществляющим обслуживание сети, инструменты для управления и тонкой настройки.

На пути к коммерческому запуску

По информации компании, сегодня тестовые версии представленных продуктов и решений уже внедряются различными операторами в США, Корее и Японии. Таким образом, сегодняшний набор продуктов Samsung для сетей пятого поколения — это завершающий этап на пути к коммерческому внедрению сетей 5G. «Используя в своих продуктах опыт, который будет получен от пробных запусков сети в 2017 г., компания поможет коммерческому внедрению сетей 5G, появлению принципиально новых сервисов и сценариев использования и наступлению новой эры мобильной связи», — убеждены в Samsung.

В перспективе компания сосредоточится на расширении своего портфеля решений для сетей 5G, в том числе с поддержкой диапазона до 6ГГц. Ещё одним приоритетом для Samsung станет адаптация к спецификациям 3GPP Release-15, в результате чего продукты и решения компании для сетей 5G можно будет обновить для соответствия стандартам 3GPP после их финализации.

Кроме того, Samsung продемонстрировала запуск своих радиомодулей и чипсетов модемов для сетей пятого поколения (5G RFIC и ASIC), которые будут использоваться в инфраструктуре 5G нового поколения, в том числе в домашних роутерах и базовых станциях Samsung 5G.