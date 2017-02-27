Panasonic представила 12-дюймовый защищенный ноутбук-трансформер Toughbook CF-33. Фото

Panasonic представила полностью защищённый гибридный ноутбук-трансформер Toughbook CF-33 со съемной клавиатурой и планшетом (экран 12 дюймов, соотношение сторон 3:2). Как рассказали CNews в компании, это уже седьмое поколение защищенных ноутбуков Toughbook, унаследовавшее 20-летний опыт Panasonic в разработке и производстве промышленных ПК.

Новая модель, сочетающая преимущества ноутбука и планшета, поддерживает шесть различных режимов трансформации. 12-дюймовый сенсорный экран Dual touch QHD с высокой яркостью (1200 кд/кв. м) и разрешением 2160х1440 пикселей поддерживает технологию multi-touch (до 10 точек) и может демонстрировать яркую и четкую картинку при любом освещении. Дисплей пригоден для использования на открытом воздухе, при ярком солнечном свете или сильном дожде. Он может управляться как напрямую, например, рукой в перчатке, так и с помощью цифрового пера IP55 для повышения точности ввода данных или подписи документов.

Toughbook CF-33 создан на базе процессора Intel Core vPro i5-7300U седьмого поколения с операционной системой Windows 10 Pro (возможно понижение версии до Windows 7 Professional при конфигурации с процессором Intel шестого поколения). У гибрида 8 ГБ оперативной памяти (4 ГБ и 16 ГБ в опции) и 256 ГБ объем жесткого диска (128 ГБ и 512 ГБ в опции). Он оснащен стерео микрофонами, 2-мегапиксельной веб-камерой и 8-мегапиксельной задней камерой для фотографирования документов и проведения видеоконференций в режиме реального времени.

Широкий набор бизнес-интерфейсов и опций беспроводной связи позволяет легко адаптировать Toughbook CF-33 к требованиям разных отраслей. Полный ассортимент промышленных портов и настраиваемых параметров обеспечивает максимальную гибкость при использовании устройства.

Планшет оснащён портами USB 3.0, HDMI, LAN, Micro SD-X, а также портами гарнитуры. На клавиатуре имеются два разъема USB 3.0, USB 2.0, LAN, Serial, HDMI, SD-XC и VGA. Дополнительные параметры конфигурации планшета включают второй USB 2.0 порт, Serial, сканер штрих-кода, считыватель смарт-карт, бесконтактный считыватель смарт-карт и считыватель отпечатков пальцев.

Ноутбук-трансформер Toughbook CF-33

Двойные батареи с функцией "горячей замены" позволяют продлить срок службы устройства без подзарядки, что особенно важно для мобильных сотрудников с ограниченным доступом к электроснабжению.

Устройство предназначено, в первую очередь, для использования государственными структурами: полицией, аварийно-спасательными службами, службами экстренного реагирования, оборонным сектором и техническими службами ЖКХ и телекоммуникаций.

Ноутбук поддерживает полный спектр периферийных устройств для обеспечения максимальной производительности мобильных сотрудников в дороге или в офисе. Для постоянной связи с офисом в Toughbook CF-33 предусмотрено подключение к 4G LTE и U-Blox NEO-M8 GPS для более точной навигации.

Ноутбук-трансформер Toughbook CF-33

Toughbook CF-33 оснащен специально разработанной док-станцией для транспорта с внешней антенной и полным дублированием портов, также предусмотрена настольная док-станция для работы в офисе и зарядное устройство с четырьмя отсеками и возможностью одновременной зарядки нескольких батарей.

Корпус Toughbook CF-33 сделан из магниевого сплава и выдерживает падение с высоты 1,2 м. Ноутбуку присвоен рейтинг защиты от проникновения и воздействия пыли и воды - IP65. В режиме портативного компьютера устройство весит всего 2,761 кг, в режиме планшета - 1,527 кг. Опционально предлагается адаптер, обеспечивающий совместимость с док-станцией Toughbook CF-31.

Toughbook CF-33 «два в одном» будет доступен для заказа в России во втором квартале 2017 года. Стандартная гарантия на устройство - 3 года.