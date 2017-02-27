Очки виртуальной реальности Homido V2 и Homido Grab стали доступны в России

Компания Homido, французский производитель устройств виртуальной реальности, объявила о том, что очки виртуальной реальности Homido V2 и Homido Grab теперь доступны и на российском рынке. Компания разрабатывает высококачественные линзы, специально предназначенные для виртуальной реальности, сообщили CNews в Homido.

Как и в предшественнике, модели V1, в Homido V2 можно запускать более тысячи приложений для iOS или Android, при этом дизайн шлема стал более эргономичным, уверяют в компании. В частности, в совершенно новый корпус теперь может поместиться любой современный смартфон, даже iPhone 7 plus. Угол зрения увеличен до 105 градусов для каждого глаза, а оптимизированная вентиляция предотвращает запотевание линз. При этом верхняя планка диапазона экранов совместимых смартфонов поднята до 6 дюймов.

В то же время, полностью переработана поверхность соприкосновения с лицом. По утверждению Homido, она стала мягкой и комфортной. Также оптимизирован механизм крепления смартфона, который теперь еще более бережно фиксирует телефон в устройстве. Также в очки виртуальной реальности Homido V2 добавлен магнитометр (кнопка активности в приложениях), поэтому теперь нет необходимости снимать шлем для взаимодействия с приложением.



Homido V2

В свою очередь, очки Homido Grab — это доступное устройство виртуальной реальности, совместимое с любым Android- или iOS-смартфоном. Grab работает с тысячами приложений из экосистемы Google Cardboard. В частности, пользователям нового устройства доступны не только образовательные и развивающие приложения, симуляторы, но и множество фильмов. В ходе просмотра таких фильмов пользователи смогут по-настоящему ощутить себя частью происходящего на экране, поскольку в шлеме Homido можно видеть объемную видеокартинку с углом обзора в 360°.



Homido Grab

Кроме того, теперь создавать фильмы в формате 360° пользователи смогут самостоятельно с помощью камеры Homido CAM 360, которая также дебютирует на российском рынке, заявили в компании.

Особенностью шлемов Homido является возможность тонкой индивидуальной настройки положения линз, благодаря чему Homido подойдет как для взрослых, так и для детей, а также для близоруких и дальнозорких и даже для людей, страдающих астигматизмом, подчеркнули в Homido.

Приобрести шлемы Homido можно как на сайте www.homido.ru, так и в магазинах партнеров. Стоимость модели Homido V2 на российском рынке составляет p4990, а модели Homido Grab — p2490. Очки виртуальной реальности Grab доступны в шести цветовых решениях: черном, белом, красном, синем, желтом и розовом.