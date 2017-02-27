Новый шифратор для macOS маскируется под приложение для взлома легального софта

Специалисты Eset обнаружили новый шифратор для macOS. Зловред маскируется под Patcher — приложение для взлома Adobe Premiere Pro, Microsoft Office для Mac и другого платного софта, сообщили CNews в Eset.

Шифратор написан на языке программирования Swift и распространяется через торрент-трекеры. При запуске «патчера» открывается окно с кнопкой Start на прозрачном фоне. На этом этапе шифрование файлов еще можно предотвратить — достаточно закрыть окно, которое уже не откроется повторно. Но после нажатия кнопки «малварь» шифрует пользовательские файлы.

Требования выкупа содержатся в файле README!.txt. Жертве предлагается перечислить 0,25 биткоина (около 17 тыс. руб.) на указанный кошелек и сообщить об оплате по электронной почте на открытом сервисе Mailinator. Текстовый файл жестко вшит в код зловреда, а это означает, что для всех потенциальных жертв используется один и тот же кошелек и email, пояснили в Eset. Пока активности в кошельке и ящике отмечено не было.

«Проблема в том, что даже в случае оплаты выкупа восстановить файлы не удастся. В коде программы не предусмотрена функция связи с командным сервером — это означает, что у операторов малвари нет ключа расшифровки», — подчеркнули в компании.



Новый шифратор для macOS маскируется под Patcher

Зловред задает ключ шифрования при помощи функции генерации случайного числа arc4random_uniform. Длина ключа (25 символов) не позволяет подобрать его путем полного перебора в разумные сроки.

По мнению специалистов Eset, новый шифратор — «далеко не шедевр», тем не менее, он может лишить жертв доступа к данным. В Eset рекомендуют использовать антивирусное ПО и регулярно выполнять резервное копирование важных файлов. Антивирусные продукты Eset NOD32 детектируют угрозу как OSX/Filecoder.E.