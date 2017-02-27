«Модульные Системы Торнадо» модернизируют систему диспетчерского управления на Усть-Хантайской ГЭС

Специалисты новосибирской компании «Модульные Системы Торнадо» устанавливают новую систему диспетчерского управления на Усть-Хантайской ГЭС. Модернизация оперативно-измерительного комплекса станции является частью масштабного инвестиционного проекта по модернизации ГЭС, в результате которого в течение семи лет (до 2021 г.) будут заменены все семь гидроагрегатов, сообщили CNews в «Модульных Системах Торнадо».

Усть-Хантайская ГЭС является первенцем гидравлических станций на Таймыре и предназначена для энергоснабжения горно-металлургической компании «Норникель», а также Дудинского и Игарского промышленных районов. «Мы идем с опережением графика, уже демонтирован третий агрегат, и мы планируем, что в сентябре 2018 года запустим ПК-3 (пусковой комплекс №3, гидроагрегат №7), — заявил Оник Азнаурян, старший вице–президент, руководитель блока непромышленных активов и энергетики «Норникеля». — Кроме того, параллельно с заменой основного оборудования сейчас реализуется и другой необходимый проект — замена автоматизированной системы диспетчерского управления всей станцией. Это также важный этап в комплексной реконструкции Усть-Хантайской ГЭС, который даст нам больше управляемости всеми процессами энергообеспечения».

Как отмечается, сейчас работы по монтажу диспетчерского управления закончены примерно на 70%, начаты пусконаладочные работы. В апреле ожидается завершение основного объема работ. При вводе диспетчерского управления весь управляющий персонал будет переведен в новый зал. «Для того чтобы качественно управлять процессом, используя новое оборудование, необходимо коренным образом заменить систему управления верхнего уровня. И наша задача — построить фактически новый диспетчерский пункт управления, который позволял бы на современном уровне отображать состояние объекта и управлять им, — рассказал Роман Нестуля, начальник отдела автоматизированной системы диспетчерского управления компании «Модульные Системы Торнадо». — Основные преимущества, которые приобретет ГЭС с вводом новой диспетчерской — это повышение уровня наблюдаемости объекта».

Модернизация диспетчерской начата в связи с тем, что существовавший оперативно-информационный комплекс эксплуатировался с 2005 г., наполовину исчерпал свой ресурс и уже не отвечал требованиям безопасности. На смену старой, морально и физически устаревшей приходит современная цифровая система диспетчерского управления станцией. Диспетчер в реальном времени видит все режимы работы станции, а система позволяет записывать все действия персонала и предотвращать неверные действия (вызванные ошибками операторов, неполадками в работе технологического оборудования или внешними воздействиями), что позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации в работе оборудования, предотвращать аварийные ситуации. Если старая система предоставляла порядка 250 сигналов по работе оборудования, то данная получает порядка 5 тыс. сигналов по работе оборудования станции. Таким образом, с внедрением новой системы произойдет качественное улучшение уровня работы персонала и в целом работы станции, считают в «Модульных Системах Торнадо».

Вся работа по модернизации АСДУ на объекте была разделена на три этапа. На первом этапе специалистами ИАЭС («Институт автоматизации энергетических систем», г.Новосибирск) было выполнено проектирование оперативно-измерительного комплекса (ОИК). Комплекс предназначается для получения данных о текущем режиме энергетической системы, высокопроизводительной обработки поступающей информации и выдачи оперативному персоналу информации о состоянии оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в темпе поступления информации. Предполагалось, что ОИК будет обеспечивать архивирование заданного набора оперативной информации, включая данные о режиме энергосистемы, произошедших событиях, действиях операторов, диспетчеров на указанную глубину. Совместно с производителем основного оборудования ГЭС были составлены алгоритмы внутренней логики, необходимые для правильного сопряжения АСДУ и внешних устройств. На втором этапе заказчик организовал закупку оборудования в соответствии с рабочей документацией, по чертежам рабочей документации производятся электромонтажные работы. В настоящее время идёт третий этап работ, в ходе которого организации-поставщики оборудования АСДУ («Модульные Системы Торнадо» и ИАЭС) проводят пусконаладочные работы и производят корректировку алгоритмов в процессе наладки АСДУ, после чего оборудование будет введено в эксплуатацию.

Специалисты компании будут сопровождать проект на всех этапах модернизации ГЭС. «До 2021 года обязательно потребуется участие “Торнадо” в интеграции систем реконструируемых гидроагрегатов. Также участие специалистов по автоматизации потребуется, когда будет проводиться замена коммутационных аппаратов (разъединителей и заземляющих ножей) на ОРУ — 220 кВ. Планируется замена блочных трансформаторов, готовится проект, также надо интегрировать в АСДУ сигналы», — пояснил заместитель директора по организации монтажных и наладочных работ компании «Модульные Системы Торнадо» Евгений Гежа.