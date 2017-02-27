«МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани»

Компания «МайТэк» автоматизирует бюджетирование с помощью ECM-системы Directum в КБЭР «Банк Казани». Технология позволит экономить и оптимизированно управлять финансами банка, сообщили CNews в Directum. Начиная с 2011 г. «Банк Казани» работает в ECM-системе Directum. Вместе с расширением потребностей банка растет количество автоматизированных процессов и рабочих мест. В 2017 г. банк приобрел еще 100 лицензий Directum и начал настройку новых процессов. В их числе — бюджетирование.

«Автоматизация бюджетирования нацелена на внутреннее совершенствование программы финансового управления банка. ECM-система Directum выступит как инструмент контроля бюджетных показателей. Основной акцент будет сделан на четком планировании и исполнении бюджетов, на контроле финансовой составляющей договорного блока и на оценке эффективности системы бюджетирования», — рассказала Галия Рафаезовна, заместитель председателя правления КБЭР «Банк Казани».

Автоматизация охватит все этапы работы с бюджетами: от момента формирования потребности до ее полного закрытия и контроля исполнения обязательств. Сюда подключатся и договорная деятельность по бюджетам, и аналитическая обработка данных, необходимых для формирования стратегической карты бюджетирования в краткосрочной и долгосрочной перспективе планирования.

Как ожидается, работа по бюджетам в Directum избавит владельцев бюджета и банк в целом: от ручной консолидации и контроля данных по бюджету; ошибок человеческого фактора; превышения лимитов по бюджетам; нерациональных потерь времени. А также позволит: видеть комплексную картину по всем бюджетам банка; прозрачно контролировать и гибко корректировать показатели бюджетов; экономить выделенные средства; осуществлять стратегическое прогнозирование и планирование бюджетов.

Планируется, что процесс будет запущен в опытно-промышленную эксплуатацию с апреля 2017 г. Развернется он уже на новой версии системы Directum 5.3.