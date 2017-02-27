«Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений

«Код безопасности» объявила о выпуске «Континент WAF» – межсетевого экрана для обеспечения защиты веб-приложений. Как рассказали CNews в компании, новый продукт будет актуальным для организаций, работающих со сложными веб-приложениями – порталами госуслуг, системами дистанционного банковского обслуживания, ERP- и CRM-системами с веб-интерфейсом.

Взлом веб-приложений может обернуться значительным ущербом для предприятий и организаций, поскольку влечет за собой экономические и репутационные потери. Вторжение грозит кражей пользовательских данных, нарушением работоспособности веб-приложения или заражением его пользователей вредоносным ПО. По оценкам аналитиков, началом более 40% подтвержденных взломов стали именно атаки на веб-приложения, причем 95% вторжений были финансово мотивированы.

С атаками на сложные веб-приложения практически не справляются традиционные средства защиты сетевой инфраструктуры (например, межсетевые экраны или системы обнаружения вторжений). Они не могут отличить вредоносный запрос от легитимного, поскольку не понимают логику работы веб-приложений.

Защитить веб-приложения от уязвимостей, взлома, а также обнаружить аномальную активность пользователей позволяет разработанный «Кодом безопасности» межсетевой экран уровня веб-приложений (Web Application Firewall) «Континент WAF». Новый продукт семейства «Континент» осуществляет фильтрацию трафика на прикладном уровне. Система «понимает», как работает веб-приложение, какая активность является нормальной, а какая – аномальной. Такой подход значительно сокращает сроки внедрения этого защитного средства и реализуется с помощью встроенных механизмов машинного обучения, которые позволяют продукту «постигать» логику защищаемого приложения и оперативно формировать позитивную модель его работы.

Применение «Континент WAF» помогает вовремя обнаружить активность злоумышленников, а также получить дополнительное время для реагирования на инцидент. Для компаний, самостоятельно разрабатывающих веб-приложения, использование продукта также позволяет сократить цикл разработки при достижении требуемого уровня защищенности.

В продукте реализована проверка корректности команд протокола HTTP, синтаксический анализ запросов и ответов веб-сервера с поддержкой различных видов сжатия, кодирования и способов передачи данных (XML, JSON, BASE64, GZIP), анализ процесса идентификации, аутентификации, активности и контроль сессий пользователей, защита от bruteforce-атак, сигнатурный анализ с поддержкой формата правил ModSecurity.

«Континент WAF» способен обеспечить более высокий уровень безопасности веб-приложений по сравнению с продуктами для защиты ИТ-инфраструктуры.

«В большинстве случаев внедрение и настройка сигнатурных средств защиты веб-приложений занимают длительное время. Такого не происходит с нашим продуктом: распознавая атаку, «Континент WAF» ориентируется в первую очередь не на сигнатуры, а на позитивную модель работы веб-приложения. Поэтому при инсталляции этого средства защиты нет необходимости перечислять виды атак, достаточно описать штатные процессы работы веб-приложения. В отличие от конкурирующих продуктов, «Континент WAF» объясняет, почему был заблокирован тот или иной запрос. Это способствует повышению прозрачности политик безопасности. В результате наша новая разработка может обеспечить интеллектуальную защиту веб-приложений», – сказал Александр Колыбельников, менеджер по продукту компании «Код безопасности».

«В связи с широким использованием веб и мобильных технологий в нашей жизни (личные порталы ГИС, миграция приложений в веб и т.п.) возрастает значимость системы информационной безопасности веб-ресурсов. Ранее, выпустив продукт «Континент TLS VPN», мы решили вопросы криптографической аутентификации пользователя и защиты канала. С появлением в нашей линейке продукта «Континент WAF» мы даем средство защиты от атак на сами веб-приложения. Таким образом, мы предоставляем комплексное решение по защите веб-порталов (аутентификация, защита канала, разбор сетевого трафика на уровне приложений/протоколов)», – отметил Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности».

В настоящее время «Континент WAF» передан во ФСТЭК России для проведения сертификационных испытаний. При их успешном завершении продукт будет сертифицирован по 4-му классу защиты для межсетевых экранов уровня веб-сервера (тип «Г»).