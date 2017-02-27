ФНС объяснила, кто может не переходить на онлайн-кассы

ФНС РФ в своем письме от 27.01.2017 № ЕД-4-20/1435 предупредила, что неутверждение органом власти субъекта РФ для целей применения ККТ перечня местностей, удаленных от сетей связи, свидетельствует об отсутствии в том или ином регионе таких населенных пунктов.

Ранее Минкомсвязи своим приказом от 05.12.2016 № 616 установило, что критерием определения отдаленных от сетей связи местностей для целей применения ККТ без обязательной онлайн-передачи кассовых документов в ФНС через оператора фискальных данных является численность населения до 10 тыс. человек.

ФНС в этой связи отмечает, что при предоставлении после 1 февраля 2017 года заявления о регистрации ККТ, содержащего сведения о ее применении в автономном режиме, налоговые органы проведут сверку данных, указанных в таком заявлении, с утвержденным региональным перечнем местностей, удаленных от сетей связи. В случае отсутствия адреса места установки автономной ККТ в перечне местностей, отдаленных от сетей связи, налоговые органы откажут в регистрации такой контрольно-кассовой техники.

Кроме того, ФНС предписывает налоговым органам произвести анализ ККТ, зарегистрированных до 1 февраля 2017 года с указанием сведений «ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме», на предмет перевода ее после 01.02.2017 в режим онлайн-передачи фискальных данных. В случае установления факта неправомерного применения ККТ в автономном режиме в адрес предпринимателя будет вынесено предписание об устранении выявленных нарушений.