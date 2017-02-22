«Вымпелком» и Mavenir Systems будут совместно развивать IMS-платформу

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и Mavenir Systems (бренд Mitel) объявили о долгосрочном соглашении для совместного развития сети, а в частности модернизации IMS-платформы (IP Multimedia Subsystem). Как рассказали CNews в компании, на базе IMS партнеры планируют развивать мультимедийные услуги для расширения возможностей LTE сети «Билайн».

Сотрудничество предусматривает развитие технологии VoLTE (Voice Over LTE), а в будущем тестирование VoWiFi (Voice Over WiFi) при наличии коммерческой необходимости. Данные технологии позволяют передавать голос в высоком качестве (HD-voice) и видео в сети LTE или через Wi-Fi соответственно. При этом не требуется переход в 2G или 3G.

Соглашение рассчитано на срок до 2020 г. В рамках сотрудничества планируется развивать технологию VoLTE для передачи звонков в сети LTE между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, важной особенностью развития технологии станет использование VoLTE на предоплатных тарифах «Билайн». Раньше технологией VoLTE могли воспользоваться только абоненты постоплатных тарифных планов. Стоит отметить, что «Билайн» первым среди российских операторов запустил в Москве технологию VoLTE в 2015 г.

Соглашение также предусматривает развитие таких B2B-решений «Билайн», как «Облачная АТС» на основе IMS-платформы. В планах компании сделать продукт для бизнеса проще c точки зрения внедрения и эксплуатации как для оператора, так и для клиентов.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «Вымпелком», отметил: «Развитие сети LTE – один из главных приоритетов для компании. Мы уверены, что сотрудничество с Mavenir Systems позволит расширить возможности использования платформы IMS и с ее помощью развивать технологии VoLTE, а в будущем протестировать VoWiFi в нашей сети при коммерческой необходимости. Это сделает связь для наших клиентов еще удобнее и быстрее, например, сократит время соединения до 1-2 секунд или позволит одновременно пользоваться мобильным интернетом и общаться с собеседником за счет распространения новых мультимедийных услуг».

Б.Г. Кумар, президент Mavenir Systems (бренд Mitel), сказал: «Выбор Mavenir Systems в качестве долгосрочного партнера ВымпелКом позволит нам совместно работать над модернизацией IMS инфраструктуры и использовать платформу для совместной разработки и внедрения будущих инновационных услуг. Мы надеемся помочь ВымпелКому повысить качество обслуживания клиентов за счет предоставления VoLTE, VoWiFi и B2B решений».