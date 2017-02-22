В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Aspire VX 15

Компания Acer начала продажи своего нового игрового ноутбука Aspire VX 15 (VX5-591G). Ноутбук оптимально подойдет для поклонников жарких игровых баталий и чистого звука, сообщили CNews в Acer.

Новинка оснащена Full HD-дисплеем с диагональю 15,6 дюймов, обеспечивающим четкое изображение, процессором 7-го поколения Intel Core поколения (вплоть до i7-7700HQ), а также новейшей видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050/1050Ti1 с видеопамятью GDDR5 (со скоростью передачи данных до 32 ГБ/с), что позволит комфортно и без проседаний FPS играть даже в требовательные к ресурсам игры. Технологии Dolby Audio Premium и Acer TrueHarmony обеспечивают звучание высокого качества.

Модель Aspire VX 15 привлекает взгляд своим стильным и игровым дизайном, который подчеркивается красной подсветкой клавиатуры, тонкими гранями и ярко-красными акцентами. Весит новинка 2,5 кг.

Благодаря использованию DDR4 памяти объемом до 32 ГБ Aspire VX 15 отлично справляется с «тяжелыми» играми, отметили в Acer. Система хранения данных, которая состоит из SSD емкостью до 512 ГБ1 и жесткого диска емкостью 1 ТБ, ускорит загрузку ОС и приложений, оставив при этом достаточно мест и для игр, и для фильмов.



Aspire VX 15 (VX5-591G)

Охлаждение, требуемое для оптимальной работы всех систем, обеспечивают два вентилятора. Ноутбук справляется с длительной нагрузкой без перегрева и троттлинга.

По информации Acer, модель Aspire VX 15 (VX5-591G) уже поступила в продажу в «М.Видео» по цене от p69 990.