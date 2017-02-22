SPB TV представила решения VR/360° и Ad Expert для мобильного видео

SPB TV представила функциональность VR и 360° в рамках своей многоплатформенной линейки, а также решение Ad Expert на выставке Mobile World Congress 2017. Как рассказали CNews В компании, SPB TV объявит о новом партнерстве в области продвижения мобильных видео-услуг в азиатском регионе.

SPB TV Rosing – платформа для немедленного запуска мобильного телевидения и сервисов OTT/IP, теперь позволяет использовать технологии HD и VR на всех видах экранов. SPB TV Astra – это решение для быстрого воспроизведения телевизионных потоков и потоков «видео-по-запросу» с одного головного узла на любое устройство, включая мобильные телефоны и планшеты, теперь поддерживает кодирование панорамного 360° видео. Технология VR интегрирована во всех решениях, включая SPB TV CDN, видео-плейер и решение SPB TV Genie. Компания SPB TV разработала уникальный формат доставки панорамного видео, 360°, с регулируемой проекцией пирамидальной формы, плавно перераспределяющей качество потока.

SPB TV представляет Ad Expert – универсальное решение по распознаванию и замене видеорекламы в потоке для целевого и персонализированного показа телевизионной рекламы с прозрачной системой статистики и анализом эффективности, действующей на всех продуктах линейки и обеспечивающей больший потенциал монетизации. Теперь технология поддерживает трансляцию рекламы в формате 360° видео.

«В этом году мобильное телевидение и многоплатформенная линейка продукции оснащены технологией VR. Она обеспечивает показ панорамного 360° видео с высокой четкостью и без значительного увеличения объема трафика, работая даже в мобильных сетях» ‒ сказал генеральный директор «СПБ ТВ» Кирилл Филиппов. - Ad Expert предоставляет мобильным операторам и поставщикам контента во всем мире сильные и уникальные преимущества».

SPB TV объявила о новом важном партнерстве с «Первым каналом», российской государственной телевещательной компанией, а также с «Национальным рекламным альянсом», который контролирует более 80% продаж телевизионных объявлений в России. Для реализации поставленных целей было использовано собственное решение SPB TV Ad Expert, которое позволяет вставлять таргетированные рекламные объявления в OTT-потоки.

Развиваясь в странах с переходной экономикой, компания SPB TV объявляет о новом важном стратегическом партнерстве, поставляя новые услуги, связанные с мобильным телевидением и сервисами, в Иран, Пакистан и Беларусь, на базе своей облачной платформы SPB TV Rosing для операторов; самые выгодные решения OTT и IPTV для стран с переходной экономикой.

SPB TV примет участие в выставке Mobile World Congress в 5 холле, стенд 5D41.