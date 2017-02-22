«Сколково» и НАПИ совместно займутся развитием промышленного интернета в России

Фонд «Сколково» и «Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета» (НАПИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — содействие формированию отрасли промышленного интернета в Российской Федерации, сообщили CNews в НАПИ.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут: оказание взаимной экспертной поддержки по проектам, направленным на инновационное развитие и внедрение технологий промышленного интернета; мониторинг инновационных мировых технологий, анализ, обмен информацией и научно-техническое сотрудничество в области промышленного интернета, реализация взаимодействия по темам международной кооперации и развития международных связей; подбор перспективных проектов и поддержка их развития, включая привлечение необходимой экспертизы, инвестиций, стратегических партнеров для реализации «пилотных» проектов и т.д.

«Промышленный интернет — это сейчас одна из самых актуальных тем в международной инновационной повестке. Но несмотря на интенсивные обсуждения, отсутствуют единые стандарты, количество успешных и тиражируемых проектов сравнительно невелико. Это дает возможность участникам “Сколково” не просто участвовать в развитии технологий промышленного интернета, но и определять будущие тренды, вести индустрию за собой. Поэтому взаимодействие фонда “Сколково” и НАПИ имеет важнейшее стратегическое значение, в том числе в части “цифровизации” экономики Российской Федерации», — убежден Игорь Богачев, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково».

«Уверен, что более тесное взаимодействие ассоциации с фондом “Сколково” предоставит дополнительные возможности по формированию и развитию рынка промышленного интернета в России и будет способствовать выводу его на новый уровень. В наших совместных планах — запуск проектов, направленных на инновационное развитие и внедрение технологий индустриального интернета, — рассказал Виталий Недельский, президент «Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета». — Надеюсь, что продуктивное сотрудничество и совместные проекты будут интересны как резидентам ИТ-кластера фонда “Сколково”, так и участникам НАПИ».