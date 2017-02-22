«СКБ Контур» в 2016 г. увеличил выручку на 23%

Копания «СКБ Контур» подвела итоги своей деятельности в 2016 г. Совокупная выручка компании по итогам отчетного года составила p8,6 млрд — на 23% больше, чем в минувшем году (p6,9 млрд). Как рассказали CNews в «СКБ Контур», самый значительный вклад в этот показатель традиционно внесли продукты для сдачи отчетности («Контур.Экстерн» и «Контур.Алко»). Существенные результаты показало направление электронной подписи, ЭДО («Контур.Диадок» и «Контур.EDI»), проверка контрагентов («Контур.Фокус») и интернет-бухгалтерия («Контур.Бухгалтерия» и «Контур.Эльба»).

ЭДО: снова двукратный рост

По информации компании, рынок ЭДО продолжает переживать взрывной рост. Объем электронных юридически значимых документов, переданных только через систему «Контур.Диадок», вырос по сравнению с 2015 г. в два раза. В 2016 г. пользователи «Диадока» направили более 100 млн документов в адрес 1,4 млн российский компаний.

«Переходить на ЭДО экономически оправданно, и прирост трафика в 2016 году это подтверждает. Крупные компании, внедрившие ЭДО, экономят в год десятки миллионов рублей. Другой немаловажный фактор — ужесточившийся контроль за исчислением и уплатой НДС. За 2016 год только пользователи “Экстерна” получили около 150 тысяч требований о представлении пояснений по расхождениям. Если контрагенты обмениваются электронными документами и автоматически принимают их к учету, риск расхождений резко снижается», — отметил Дмитрий Мраморов, генеральный директор «СКБ Контур».

Новые рынки B2G: ЕГАИС и кассы

В 2016 г. благодаря инициативам органов власти появилось сразу несколько новых ниш, и здесь тоже наблюдается взрывной рост, заметили в компании. Например, рынок ЕГАИС. С 1 января 2016 г. оптовых и розничных продавцов алкоголя обязали передавать в ЕГАИС данные о поступлении продукции на склад, а с 1 июля — данные о продаже алкоголя потребителям. В результате более 260 тыс. организаций — розничных продавцов пива и алкоголя — подключились в 2016 г. к ЕГАИС через специальные сервисы. «СКБ Контур» предложил рознице решение «Контур.ЕГАИС».

В 2016 г. положено начало и еще одному рынку, взлет которого придется, как полагают в «СКБ Контур», на 2017 г., а второй пик — на середину 2018 г. — это рынок операторов фискальных данных. С 1 февраля 2017 г. поставить на учет можно только онлайн-кассу, оснащенную фискальным накопителем, с возможностью передачи фискальных данных в ФНС через оператора фискальных данных. А уже с 1 июля 2017 г. все применяемые кассы в РФ должны соответствовать новому порядку применения ККТ (федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). В июле 2018 г. малый бизнес на ЕНВД и ПСН, организации и предприниматели, оказывающие услуги населению, и вендинговая торговля пополнят список клиентов ОФД.

Оператор фискальных данных может не только отправлять и хранить электронные чеки, как требует ФНС, но и готовить на основе этих данных аналитику для клиентов. «СКБ Контур» в 2016 г. представила «Контур.ОФД» — интегрированный сервис с техническим решением действующего оператора фискальных данных — и планирует получить статус ОФД в 2017 г.

Электронная подпись

В отличие от рынка ЭДО и ЕГАИС, рынок электронной подписи — устоявшийся и относительно стабильный, но и он в 2016 г. показал заметный рост. Одна из главных причин — стабилизация ситуации в экономике, указали в компании. «В 2015 году из-за резкого падения рубля участие в закупках для многих компаний стало нерентабельным. В 2016 году бизнес стал потихоньку возвращается к нормальной работе и участвует в торгах. Это вызвало волну спроса на электронные подписи для торгов. Стало востребованнее сопровождение торгов и обучение по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Наконец, вырос интерес к нашему сервису поиска и отбора закупок “Контур.Закупки”: по сравнению с 2015 годом количество платных клиентов выросло в пять раз», — рассказал Дмитрий Мраморов.

Другим фактором стало появление новых сфер применения электронной подписи. Так, с 2016 г. квалифицированная электронная подпись нужна для оформления строительной документации. С 1 сентября 2016 г. проектная документация и результаты инженерных изысканий на объекты, которые строят или реконструируют полностью или частично за счет федерального бюджета, принимаются только в электронной форме (постановление Правительства РФ от 07.12.2015 № 1330). Электронные документы должен подписать руководитель организации или уполномоченное им лицо квалифицированной электронной подписью (приказ Минстроя России от 21.11.2014 №728/пр).

Кроме того, с 1 октября 2016 г. сведения о членстве в саморегулируемой организации нужно вносить в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности — ЕФРСФДЮЛ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ). Для работы на сайте ЕФРСФДЮЛ необходима квалифицированная электронная подпись.

По мнению представителей «СКБ Контур», изменения на алкогольном рынке также подстегнули спрос на квалифицированную электронную подпись: по закону, каждая торговая точка должна была приобрести крипто-ключ с электронной подписью.

«Законодательные нововведения сделали этот год “горячим” как для наших пользователей, так и для нас самих. Надеюсь, нам удалось предложить компаниям и предпринимателям сервисы, которые позволяют не просто выполнить требования регуляторов, но и извлечь из этого пользу для бизнеса. Онлайн-кассы, например, дают возможность всегда иметь под рукой актуальные данные о выручке и прибыли магазина. И такие бонусы есть у каждого решения», — добавил Дмитрий Мраморов.