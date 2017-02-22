Redmadrobot разработала интерфейсы мобильного приложения сервиса The Tsunami

Дизайн-лаборатория российской компании Redmadrobot объявила о разработке интерфейсов сервиса The Tsunami, который предупреждает о надвигающихся стихийных бедствиях. Как рассказали CNews в компании, сервис размещен на kickstarter.com, где идет сбор средств на дальнейшее развитие проекта.

The Tsunami — это мобильное приложение, позволяющее людям, живущим в прибрежных зонах по всему миру, спастись от наводнения. Принцип работы приложения заключается в расположении на воде специальных буев, разработанных национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA). Буи передают данные на спутники, которые в свою очередь направляют их в дата-центр. Это информация о скорости надвигающегося катаклизма, его направлении и высоте. Полученные данные помогают системе The Tsunami рассчитать, какие части берега могут быть затоплены.

Сигнал о надвигающейся опасности The Tsunami отправляет на мобильное приложение подключенным к системе пользователям в режиме реального времени. Приложение предлагает варианты эвакуации.

Функциональностью приложения включает предупреждение об угрозе в режиме реального времени, карту эвакуации, встроенный компас с маршрутом эвакуации, кнопку SOS с мгновенной отправкой координат с сигналом о помощи в центр спасения и горячие новости о цунами, собираемые из социальных сетей и электронных СМИ.

Регистрируются уровни угрозы зеленый (все хорошо, никакой угрозы цунами не обнаружено), оранжевый (обнаружена минимальная угроза, система продолжает мониторить ситуацию), красный (система определила надвигающееся цунами с угрозой затопления).

Приложение показывает карту с построенным маршрутом эвакуации до безопасной зоны. В случае отсутствия интернет-сигнала, ориентироваться можно по компасу, встроенному в мобильное приложение, которое покажет верное направление движения. При отклонении от заданного маршрута мобильное приложение подает звуковой сигнал.

В мобильное приложение встроена кнопка SOS, позволяющая человеку связаться со службой спасения, если самостоятельная эвакуация невозможна или требуется помощь.

«Мы создали не один десяток главных экранов и навигации приложения. Старались сделать интерфейс понятым и сфокусированным на главном, поэтому отказались от иконок, основные разделы меню состоят из коротких названий. Также мы хотели, чтобы пользователь при беглом взгляде на экран сразу улавливал уровень угрозы. Опасность поделена на три уровня и подсвечивается соответствующими цветами. Помимо цвета при высоком уровне угрозы меняется и сам интерфейс. Текст становиться крупным, появляется огромная кнопка "Evacuate me", и интерфейс как будто кричит "Убегай, убегай скорее! Вот путь для спасения!"» — сказал Андрей Лисицын, арт-директор компании Redmadrobot.