«Мультикарта» вошла в состав реестра безопасных поставщиков услуг платежной системы Visa

Процессинговая компания «Мультикарта» (дочерняя компания банка ВТБ), вошла в состав реестра участников, поддерживающих безопасные технологии. Среди таких технологий — «Проверено Visa» (VbV), сервис токенизации (VTS), позволяющий заменить конфиденциальную информацию о платежной карте на уникальный цифровой номер, защита информации по операциям держателей платежных карт (Р2РЕ), мировой стандарт для операций по банковским картам с чипом (EMV), сообщили CNews в «Мультикарте».

В целом в реестр вошли компании, которые уделяют повышенное внимание защите конфиденциальной информации по платежным операциям и которые отвечают всем стандартам безопасности индустрии платежных карт PCI DSS.

На официальных сайтах компаний, поддерживающих безопасные технологии, будет размещен специальный бейдж Visa Global Registry of Service Providers (мировой реестр сервис-провайдеров).