МТТ вступила в Ассоциацию участников рынка интернета вещей России

Компания МТТ, федеральный оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, объявила о вступлении в Ассоциацию участников рынка интернета вещей (АИВ) России. Об этом CNews сообщили в МТТ.

Одним из ключевых направлений в деятельности оператора является разработка и предоставление телеком-платформ, открытых API для интернет-компаний и девелоперов, которые могут быть использованы для создания единой, стандартизированной инфраструктуры Internet of Things (интернет вещей/IoT).

МТТ последовательно и целенаправленно выступает за создание целостного и стандартизированного рынка IoT в России и мире. Так, в июле 2016 г. представители МТТ приняли участие в собрании Исследовательской комиссии № 20 Международного союза электросвязи (МСЭ) по развитию интернета вещей, которая занимается вопросами стандартизации требований к данным технологиям.

«Формирование российской Ассоциации интернета вещей — абсолютная необходимость при нынешних темпах развития этого сегмента, и МТТ приветствует возможность принять участие в выстраивании стандартов и технологий, которые обеспечат стабильное внедрение IoT в нашу жизнь и бизнес, — заявил директор бизнес-единицы «Межоператорское взаимодействие» МТТ Андрей Ажигиров. — Сегодня концепция самих продуктов IoT и необходимой для них инфраструктуры (сетей, платформ, принципов биллинга) только зарождается, но уже понятно, что IoT — это отличная перспектива для создания новых коммуникационных решений и бизнес-моделей».

По его словам, тем, кто раньше других поверит в наступающее будущее «умных вещей», представится шанс «сделать качественный прыжок и стать лидером в абсолютно новой индустрии».

Ассоциация участников интернета вещей была создана в ноябре 2016 г. Ее учредителями стали Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Ассоциация объединяет заинтересованные в продвижении интернета вещей организации с целями обмена опытом, выработки рекомендаций по технологиям, стандартам и протоколам, внедрения новых бизнес-моделей и услуг, а также разработки оптимальных сценариев развития индустрии в форме дорожных карт.