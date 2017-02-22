MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонной связи абонентам Сочи и Воронежа

MCN Telecom объявил о завершении строительства узлов связи в двух крупных городах Центрального и Южного федеральных округов России. Как рассказали CNews в компании, абонентам Воронежа и Сочи теперь доступны услуги местной телефонной связи на выгодных условиях.

В рамках акции «Номер в подарок» абоненты MCN Telecom, ведущие бизнес в Воронеже и Сочи, теперь могут бесплатно подключить номера в кодах 473 и 862, соответственно.

Федеральное Агентство Связи выделило MCN Telecom для подключения абонентов по всей России более 150 тыс. городских телефонных номеров. MCN Telecom предлагает выгодные тарифы и обладает всеми необходимыми лицензиями для оказания услуг местной и внутризоновой телефонной связи на территории всей страны.

На текущий момент у оператора развернута собственная современная инфраструктура в 17 крупных российских городах. В планах на 2017 г. – запуск узлов связи еще в десяти городах.

«Бизнес-стратегия компании ориентирована на увеличение выручки за счет роста абонентской базы. Для этого мы строим собственную междугороднюю и международную сеть, расширяем территорию присутствия и повышаем качество телекоммуникационных услуг для абонентов. На данный момент сданы узлы связи в 17 крупных городах России. В текущем году планируем значительно пополнить данный список», - отметил генеральный директор группы компаний MCN Telecom Александр Мельников.

Группа компаний MCN Telecom – федеральный оператор связи и разработчик программных продуктов. Работает на телекоммуникационном рынке с 2000 г. Головной офис компании располагается в Москве. MCN Telecom предоставляет услуги связи в России и Венгрии.

В бизнес-портфель MCN Telecom входит подключение городских телефонных номеров, номеров 8-800, виртуальной АТС, IP ATC, ПО для call-центров. MCN Telecom предоставляет скоростной доступ в интернет по оптоволокну, LTE и ADSL, сервис идентификации пользователей в Wi-Fi-сетях. MCN Telecom построил и сдал в коммерческую эксплуатацию собственная МГ/МН сеть в Центральном, Сибирском, Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

По данным международного консалтингового агентства iKS Consulting MCN Telecom входит в ТОП-10 провайдеров IP Телефонии, занимая седьмую строчку в рейтинге.