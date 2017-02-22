LG представила надстройку Security Manager для webOS 3.5 телевизоров Smart TV

LG Electronics (LG) представила новую версию надстройки Security Manager для операционной системы webOS 3.5 телевизоров Smart TV и объявила о получении сертификата, подтверждающий еe эффективность как средства информационной безопасности. Сертификат выдан лабораторией UL — мировым экспертом по вопросам безопасности и экологичности. Это первый подобный сертификат в категории Smart TV.

Лаборатория UL в рамках программы обеспечения информационной безопасности 2900-1 Cybersecurity Assurance Program (CAP) провела испытания Security Manager для операционной системы webOS 3.5 на предмет уязвимости к вредоносным программам. Кроме того, оценивались возможности приложения по защите персональных данных пользователей. Лаборатория UL оценила эффективность всех уровней защиты ОС webOS 3.5, проведя ряд имитаций попыток взлома сети и атак на приложения и ядро системы. Проверялось наличие 25 наиболее распространенных уязвимостей, входящих в список Тор 25, подготовленный консорциумом CWE/SANS. Полное соответствие ОС LG webOS 3.5 всем требованиям информационной безопасности позволяет создавать домашние сети интернета вещей, к которым подключаются разнообразные бытовые приборы.

Проводимые лабораторией UL испытания по программе 2900-1 оценивают безопасность приложения, доступ к информации и процессы авторизации пользователей, защиту от взлома при попытках входа в служебный режим, а также защиту от фальсификации программного кода. Дополнительная информация: по стандартам испытаний UL 2900-1 представлена на сайте.

Операционная система LG webOS 3.5 стала первой в отрасли платформой Smart TV, получившей не только сертификат UL 2900-1, но и сертификат, подтверждающий эффективность ее функций управления цифровыми правами (Digital Rights Management), реализованных в приложениях для систем Smart TV.

«Наша платформа webOS разрабатывалась с учетом всех требований безопасности. Мы рады, что безопасность системы подтвердил столь уважаемый орган сертификации, как лаборатория UL», — отметил Дж. Г. Хванг (JH Hwang), старший вице-президент и руководитель центра исследований и разработок компании LG Electronics Home Entertainment. «Все больше потребителей выбирают телевизоры с функцией Smart TV и возможностью подключения других устройств. Это делает вопросы информационной безопасности еще более актуальными. Операционная система LG webOS уже считается одной из самых удобных в использовании платформ для технологии Smart TV. Эта система и в будущем будет задавать высокие стандарты во всей отрасли».