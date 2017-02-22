«Компас» представила бесплатное учетное приложение для iOS

Санкт-Петербургская компания «Компас» разместила в App Store бесплатное учетное приложение для iOS, разработанное на основе платформы BP-Libitum, входящей в линейку продуктов CompasBP. Как рассказали CNews в «Компасе», это бесплатное приложение позволяет заниматься учетом, не покупая специальные решения для инвентаризации имущества или управления складами.

«Если у Вас небольшой бизнес, маленькое складское помещение или просто кладовка, то данная реализация на базе BP-Libitum прекрасно Вам подойдет. Для приложения нет никакой разницы, что хранится — годовой запас нитратных удобрений или коллекция винила», — отметили в компании.

В целом же платформа BP-Libitum предназначена для быстрой разработки гораздо более сложных мобильных приложений, предназначенных для учета объектов произвольной природы: движимое и недвижимое имущество, груз, товар, заказ, актив и т.п. Такие приложения позволяют отслеживать местонахождение и перемещение объектов.

Предполагаемый профиль основных пользователей таких приложений: компании оптовой и розничной торговли, логистические (занимающиеся хранением и перевозкой) и риэлтерские фирмы, предприятия, оказывающие самые различные виды услуг, складские и транспортные подразделения любых производств.

По словам разработчиков, к основным особенностям платформы, позволяющим снизить сроки разработки конечных приложений, можно отнести: гибкую систему свойств; возможность создания собственных шаблонов единиц измерения; возможность описания объектов учета 8-ю типами параметров (текстовое описание, количество, да или нет, физическая мера, дата, денежный формат, цветовой маркер, штрих-код); способность самостоятельной генерации QR-кодов; интеграцию с мобильными принтерами для печати наклеек с QR-кодами; встроенные функции работы со штрих-кодами; возможность сделать и тут же прикрепить к описанию фото объектов учета; масштабируемость в более «тяжелые» решения; наличие предзаполненных пополняемых справочников мер и денежных единиц; платформонезависимость ядра платформы.

Помимо версии под iOS, существует версия BP-Libitum, работающая под управлением операционной системы Android, с которой можно ознакомиться на сайте Google Play.

По информации «Компаса», на основе платформы BP-Libitum разработано и внедрено приложение, предназначенное для общения менеджеров и складских работников в компании «ДенталПро», занимающейся поставкой расходных стоматологических материалов, оборудования и инструментов.