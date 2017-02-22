IDC: Российский рынок ПК продолжает стабилизироваться

IDC объявила о подведении итогов исследования российского рынка персональных компьютеров за четвертый квартал 2016 г. Согласно данным IDC Quarterly PC Tracker, за отчетный период в Россию было поставлено около 1,34 млн. настольных и портативных компьютеров. Рынок ПК в целом увеличился на 4,2% в штучном выражении и на 14,3% в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам года российский рынок персональных компьютеров сократился на 7,9% по сравнению с предшествующим годом до 4,47 млн. штук. По мнению IDC, ситуация на российском рынке персональных компьютеров продолжает улучшаться, несмотря на сохраняющийся спад. Во второй половине года увеличились закупки компьютерной техники в корпоративном сегменте и улучшилась ситуация в потребительском секторе благодаря уменьшению давления со стороны рынка планшетов.

По итогам года первую строчку лидеров на российском рынке ПК занимает Lenovo (21,1% от всех поставленных за год ПК). Далее следуют HP Inc. (18%), ASUS (16,4%), Acer (13%) и Dell (4,9%).

«Российский рынок персональных компьютеров пребывает в стагнации по большей части по причине отсутствия новых прорывных технологий и смещения потребительских предпочтений в сторону ультрамобильных устройств. Устройства новых форм-факторов, такие как тонкие ноутбуки, моноблоки, ноутбуки-трансформеры, неттопы, демонстрируют рост поставок, однако этой динамики пока недостаточно, чтобы вывести весь рынок по итогам года на уровень роста», – отметила Наталья Виноградова, старший аналитик IDC Россия.

Поставки настольных ПК сократились на 19,2% относительно прошлого года и составили чуть более 1,5 млн. штук. Первую строчку в списке лидеров занимает Lenovo. Далее следуют HP Inc., DEPO Computers, iRU и DEXP. В целом сегмент ноутбуков сократился на 0,8% по сравнению с показателями 2015 года, а сами поставки составили 2,96 млн. штук. ASUS, Lenovo, HP Inc., Acer и Dell возглавляют список лидеров.

«Для того, чтобы изменить ситуацию продолжительно снижения продаж на рынке персональных компьютеров, производителям необходимо искать новые методы продаж. Возможно, в дальнейшем будущем информационно-технологическая концепция PC-as-a-Service, получит широкое применение и будет способствовать восстановлению рынка, появлению новых инновационных мобильных устройств и решений,» – сказала Наталья Виноградова.