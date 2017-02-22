Eset раскрыл детали кибератак на российские компании

Вирусная лаборатория Eset опубликовала отчет о деятельности кибергруппы RTM, атакующей российские организации. Как рассказали CNews в компании, для кражи средств у компаний хакеры подменяют реквизиты исходящих платежей в транспортных файлах 1С.

Группировка RTM использует специально разработанные программы, написанные на языке программирования Delphi. Система телеметрии Eset LiveGrid зафиксировала первые следы этих вредоносных инструментов в конце 2015 г. Функционал RTM включает перехват нажатия клавиш, чтение смарт-карт, загрузку в зараженную систему новых модулей, мониторинг процессов, связанных с банковской деятельностью.

В фокусе атакующих – бухгалтерские системы, взаимодействующие с решениями дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Вредоносное ПО RTM распространяется преимущественно через взломанные сайты (drive-by download) и спам. Эти инструменты удобны для таргетированных атак, поскольку в первом случае атакующие могут выбирать площадки, посещаемые потенциальными жертвами, а во втором – отправлять письма с вредоносными вложениями напрямую нужным сотрудникам компаний.

Вредоносное ПО RTM отслеживает появление в зараженной системе транспортного файла 1c_to_kl.txt. Его формирует программа «1С: Предприятие 8» для передачи платежного поручения из бухгалтерской системы в систему ДБО. Текстовый файл содержит детали исходящих платежей. Подменив реквизиты получателя, хакеры могут перевести средства компании на свои счета.

Схожие методы кражи средств использовала кибергруппировка Buhtrap, активная в 2014-2015 гг. Тем не менее, у этих групп различаются векторы заражения – в кампаниях Buhtrap чаще использовался фишинг. В прошлом атаки на российские системы ДБО практиковала кибергруппа Corkow.

Общее число обнаружений вредоносных программ семейства RTM невелико. С другой стороны, в кампании используются сложные кастомные инструменты, что свидетельствует о высокой таргетированности атак.

По оценке экспертов Eset, снизить риск кражи средств позволяет шифрование платежных поручений, двухфакторная аутентификация, антивирусная защита корпоративной сети, обучение персонала основам информационной безопасности.

Более подробная информация о киберкампании RTM, включая индикаторы заражения, представлена в отчете Eset.