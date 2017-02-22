Asus представила ультракомпактные ПК VivoMini VC66R и VivoMini VC66. Фото

Asus объявила о выпуске ультракомпактных мини-ПК для дома и офиса серии VivoMini VC66, построенных на базе новейших процессоров Intel Core i7 седьмого поколения (микроархитектура Kaby Lake). Как рассказали CNews в компании, в аппаратную конфигурацию новинки входят оперативная память стандарта DDR4 и до трех накопителей памяти — твердотельного накопителя с интерфейсом M.2 и двух 2,5-дюймовых дисков.

Универсальные мини-ПК серии VivoMini VC66 обладают поддержкой мониторов с разрешением 4K Ultra-HD. Благодаря широкому набору интерфейсов (шесть портов USB, один из которых Type-C (USB-C), HDMI, DisplayPort, DVI-D, а также последовательные порты) мини-ПК можно подключить не только к монитору, но и к кассовому терминалу, информационному киоску или использовать как дополнение к экрану для цифровой наружной рекламы. Благодаря встроенной поддержке технологии RAID новый Asus VivoMini VC66R может работать в качестве сетевого хранилища (NAS) или мини-сервера.

Производительности нового процессора седьмого поколения Intel Core i7 (до 4,2 ГГц), установленного в мини-ПК серии VivoMini VC66, будет достаточно для реализации таких ресурсоемких задач, как редактирование видео или 3D-моделирование. Для достижения максимального быстродействия системы пользователь может установить до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4. По сравнению со стандартом памяти DDR3 скорость работы увеличилась в два раза, а энергоэффективность улучшилась на 20%.

Мини-ПК серии VivoMini VC66 обладают поддержкой разрешения 4K Ultra-HD. Благодаря поддержке интерфейсов HDMI, DisplayPort и DVI-D данный мини-ПК совместим не только с обычными мониторами, но и с телевизорам или проекторами. Пользователь может одновременно подключить до трех мониторов к ASUS VivoMini VC66R. Наличие последовательного порта позволяет подключить сканер штрихкода, принтер, маршрутизатор и другое оборудование, используемое в кассовых терминалах и розничной торговле.

Для быстрого подключения внешних устройств на передней панели Asus VivoMini VC66 расположены четыре порта USB 3.0, один из которых стандарта Type-C. На задней панели данного ПК находятся два порта USB 2.0, сетевой порт Intel Gigabit Ethernet, карт-ридер 4-в-1, аудиовыход, а также замoк Кенсингтона. В конфигурацию также входит беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0. Каждый покупатель Asus VivoMini VC66 получает возможность бесплатно пользоваться онлайн-хранилищем Asus WebStorage объемом 100 ГБ в течение года.

Мини-ПК серии Asus VivoMini VC66

Еще одной характерной чертой серии ASUS VivoMini VC66 является идеальное сочетание почти бесшумной работы (уровень шума в режиме покоя составляет всего 19 дБ) и низкого уровня энергопотребления (18 Вт).

Современный дизайн нового Asus VivoMini VC66 был отмечен наградой iF Design Award 2017. Мини-ПК выполнен в компактном 2-литровом корпусе, который отлично впишется в интерьер любого офиса. Удобной особенностью устройства является возможность крепления его на задней панели мониторов, совместимых со стандартом VESA. Сдвижная конструкция корпуса обеспечивает легкий доступ к компонентам для апгрейда конфигурации. Габариты системы составляют 177,4 x 153 x 74,1 мм.

В зависимости от своих потребностей, пользователь может выбрать одну из двух конфигураций Asus VivoMini VC66. ПК поддерживает одновременную установку до трех накопителей памяти или двух накопителей и оптического привода. Версия с твердотельным накопителем с интерфейсом M.2 и двумя 2,5-дюймовыми дисками — твердотельными накопителями или жесткими дисками — прекрасно подойдет для тех, кому важно хранить большие объемы информации. Модификация с твердотельным накопителем с интерфейсом M.2, одним 2,5-дюймовым накопителем и оптическим приводом станет отличным выбором для тех, кто ищет компактный ПК для решения повседневных задач.

Мини-ПК серии Asus VivoMini VC66

Благодаря встроенной поддержке технологии RAID новый компактный Asus VivoMini VC66 может работать в качестве сетевого устройства хранения данных (NAS). Поддержка технологии RAID не только повышает скорость доступа к данным и производительность ПК, но также предоставляет максимальное удобство при управлении данными, что особенно важно для гостиничного бизнеса и коммерческих организаций. Мини-ПК серии VivoMini VC66 также предлагается и в формате barebone-решения, для которого пользователь может сам выбрать операционную систему, накопители и другие параметры.

Эксклюзивное программное обеспечение, установленное на Asus VivoMini VC66, разработано специально для максимально удобного управления и обслуживания компьютерных систем в компании. Asus Business Manager — это комплект эксклюзивных утилит, предназначенных для мониторинга и администрирования компьютеров в рамках цифровой инфраструктуры небольшой компании. Утилита Asus Remote Management Tool служит для удаленного администрирования ПК: она позволяет изменять настройки BIOS, процессора, вентиляторов и прочих компонентов, обновлять версию BIOS из файла на USB-накопителе или жестком диске, а также автоматически синхронизировать несколько устройств.