Xerox представила новую модификацию полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70

Xerox объявила о запуске новой модификации для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70. Как рассказали CNews в компании, с ее помощью типографии и принт-центры смогут увеличить диапазон поддерживаемых материалов, повысить качество печати и расширить возможности автоматизации рабочих процессов.

Новая модификация ЦПМ Xerox Color C60/C70 — экономически эффективное решение широкого круга задач. Благодаря обновлению центры оперативной печати, ведомственные типографии, рекламные агентства, компании малого бизнеса и промышленные предприятия смогут увеличить ассортимент производимой полиграфической продукции и повысить её качество.

Обновлённые ЦПМ позволяют производить более широкий ассортимент продукции начиная со страниц словарей плотностью 60 г/кв. м и заканчивая картами и приглашениями, напечатанными на материалах плотностью до 256 г/кв. м в двустороннем или до 300 г/кв. м в одностороннем режиме.

Встроенная в ЦПМ система SIQA (Simple Image Quality Adjustment) обеспечивает высокую точность регистрации и позволяет с легкостью решать такие задачи, как печать двусторонних визиток. Усовершенствованные ЦПМ также оснащены системами управления процессом с обратной связью (Closed Loop Process Controls), что повышает качество печати и уменьшает нагрузку на оператора.

В отличие от других машин сегмента, теперь ЦПМ Xerox Color C60/C70 могут оснащаться встроенным контроллером Xerox FreeFlow с современными промышленными средствами управления рабочими процессами. Кроме того, машины могут поставляться с первым в отрасли внешним сервером печати EFI Fiery NX с технологией Fiery QuickTouch. Это позволяет использовать передовые возможности промышленного управления цветом, производительностью и качеством печати.

«Потребители по достоинству оценят дополнительные преимущества, которые появились у отмеченных наградами ЦПМ Xerox Color C60/C70, — сказал Михаил Вдовыко, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Евразия. — Сохранив небольшие габариты и минимальную стоимость этих машин, мы оснастили их функциями, которые обычно доступны на наших высокопроизводительных промышленных ЦПМ».

Лаборатория Buyers Laboratory (BLI) присудила Xerox Color C60/C70 премию 2016 PRO в номинации «Выдающаяся промышленная цветная печатная машина начального уровня» за высокую надёжность и стабильность цветовоспроизведения на материалах с покрытием и без него. Теперь ЦПМ ещё более точно попадают в цвет и обеспечивают расширенную поддержку материалов.

ЦПМ в новой модификации доступны для заказа. Компаниям, которые уже установили Xerox Color C60/C70, требуется обновить программное обеспечение и компоненты машины, чтобы получить доступ к её новым возможностям.