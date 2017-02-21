Владимирский избирком централизовал учет на базе «Парус — Бюджет 8»

Избирательная комиссия Владимирской области и 23 областных территориальных избирательных комиссии ведут учет финансово-хозяйственной деятельности в единой информационной системе «Парус — Бюджет 8». Автоматизированы учет имущества, денежных средств, расчетов с контрагентами, начисления денежного содержания и заработной платы, формирование бюджетной отчетности по исполнению областного бюджета, а также формирование территориальными избирательными комиссиями Владимирской области отчетности по исполнению федерального бюджета и отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение федеральных выборов, сообщили CNews в «Корпорации Парус».

В 2016 г., в период выборов депутатов, в системе было сгенерировано порядка 14 тыс. первичных документов: расчетно-платежных ведомостей, расчетных ведомостей, расходных и приходных кассовых ордеров, авансовых отчетов, требований-накладных, актов о списании материальных запасов, ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды учреждения и других первичных документов, а также регистров бухгалтерского учета. Бухгалтерские записи и первичные документы создаются с возможностью проведения 2-уровневой аналитики, а счета по кассовым операциям — 3-уровневой аналитики в целях формирования необходимой отчетности.

«Система для нас — мощный инструмент, позволяющий оптимизировать работу сотрудников комиссий как при осуществлении текущей деятельности, так и при исполнении полномочий в период подготовки и проведения выборов федерального и областного уровня, когда объем расчетов и операций финансово-хозяйственной деятельности увеличивается в разы, — заявила Надежда Кочмарева, начальник финансово-контрольного управления, главный бухгалтер Избирательной комиссии Владимирской области. — Так, в 2016 году в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва в ПП “Парус — Бюджет 8” обрабатывались данные, касающиеся более 10 тысяч членов избирательных комиссий, порядка 2 200 поставщиков и подрядчиков, более 2 тысяч подотчетных и материально-ответственных лиц. При этом мы отметили сокращение времени формирования бюджетной отчетности об исполнении федерального и областного бюджета, а также возросшие возможности для сотрудников аппарата в части контроля за хозяйственными операциями территориальных избирательных комиссий».

Программный продукт установлен на едином сервере Избирательной комиссии Владимирской области, удаленные пользователи территориальных избирательных комиссий работают с ним посредством веб-доступа. Благодаря этому обеспечивается однократное обновление системы, единый порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете, сохранность данных и регистров бухгалтерского учета за счет архивирования, что, в свою очередь, позволяет оптимизировать деятельность работников избирательных комиссий, исполнение бюджетов и внутриведомственный финансовый контроль, отметили в «Корпорации Парус». Внутренние и внешние пользователи в режиме реального времени получают полную и достоверную информацию о деятельности избирательных комиссий области.