В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo

«Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в «ЗапСибНИИГГ».

Исполняющий обязанности генерального директора института А. С. Тимчук отметил, что сотрудники компании «Сетьпроект» продемонстрировали умение тщательно проектировать, грамотно и чётко внедрять, слушать и слышать мнение специалистов заказчика. Совместная команда специалистов «Сетьпроекта» и ЗапСибНИИГГ смогла успешно запустить подсистему виртуализации в самые сжатые сроки. Созданная с использованием решений Lenovo и охватывающая оба здания института, подсистема должна существенно повысить эффективность работы подразделений НИИ.

Lenovo давно сотрудничает с «Сетьпроектом» как с партнёром, глубоко разбирающимся в специфике геолого-геофизических приложений и умеющим грамотно строить инфраструктуру на базе продуктов и технологий Lenovo. Специалисты компании постоянно демонстрируют знания и опыт в области построения виртуализованных серверных ферм — в ЗапСибНИИГГ эта ферма построена на базе платформы Microsoft Hyper-V. Четкий фокус «СетьПроекта» на работе с ведущими российскими заказчиками нефтегазовой отрасли, квалификация специалистов компании и высокое качество продуктов Lenovo неизменно ведут к успеху совместных проектов.

«Сетьпроект Урал» многие годы работает в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Специалисты компании сотрудничают с «ЗапСибНИИГГ» и знают, что в институте используются самые разные геолого-геофизические приложения и разнообразные компоненты ИТ-инфраструктуры. Именно поэтому команда проекта была выбрана подрядчиком по консолидации этих приложений в рамках единой подсистемы виртуализации, а решения компании Lenovo стали базой для этого проекта.

Lenovo выпускает широкий спектр серверного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных. Унифицированная ИТ-инфраструктура на базе решений Lenovo позволит всем прикладным системам заказчика уверенно работать и развиваться долгие годы.