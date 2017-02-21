В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в режиме видеоконференции состоялось совещание с органами власти субъектов РФ по актуальным вопросам внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В заседании, которое прошло под председательством замглавы Минкомсвязи России Михаила Евраева, также приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы, аппарата Правительства РФ, депутаты Государственной Думы РФ и руководство ФГУП «Почты России» — оператора ГИС ЖКХ. Участники совещания обсудили текущий статус внедрения системы.

«Мы хотим, чтобы внедрение ГИС ЖКХ проходило в спокойном плановом режиме. Именно поэтому сроки по размещению информации в системе были перенесены на 1 июля 2017 года, а административная ответственность за неразмещение данных в системе вступает в силу с 1 января 2018 года. Также на 1 января 2018 года перенесены сроки по внедрению экономической мотивации, наличие которой позволит гражданам не оплачивать начисления до их размещения в ГИС ЖКХ. Мы придаем этой норме большое значение и понимаем, что без нее система работать не будет», — сказал Михаил Евраев в ходе своего выступления.

Минкомсвязь России представила статистику внедрения ГИС ЖКХ на всей территории страны. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 72 тыс. организаций, 100% управляющих компаний, 68% товариществ собственников жилья и кооперативов, 74% ресурсоснабжающих организаций, 76% многоквартирных домов, 51% жилых домов. В системе также размещено 30% общего объема лицевых счетов. Кроме того, в систему включена информация о 220 тыс. общедомовых и 6,4 млн индивидуальных приборах учета. С ГИС ЖКХ интегрировано более 2 200 ИТ-систем, еще 572 системы всех уровней находятся в стадии интеграции. В систему передано более 332 млн фактов оплаты жилищно-коммунальных услуг от 465 кредитных организаций.

Сегодня среди регионов-лидеров по внедрению ГИС ЖКХ — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская, Белгородская и Челябинская области. Данные регионы имеют высокий показатель по размещению информации в системе. Среди отстающих регионов — Пермский край, Чувашская Республика, Республики Карелия, Тыва и Крым.

Замглавы Минкомсвязи России обратил внимание участников совещания на необходимость усилить работу по размещению информации о лицевых счетах, индивидуальных и общедомовых приборах учета, жилых домах, а также помочь в работе с системой для ТСЖ. Михаил Евраев также напомнил, что Минкомсвязь России на регулярной основе оказывает информационную поддержку регионам. В частности, работает круглосуточная служба поддержки ГИС ЖКХ. По итогам 2016 года в службу поддержки поступило более 200 тыс. звонков и более 350 тыс. электронных обращений. Чаще всего в службу поддержки ГИС ЖКХ обращались пользователи системы из Московской, Ростовской, Волгоградской и Свердловской областей.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы повысить удобство использования системы. Мы ждем от регионов предложений по совершенствованию работы личных кабинетов, а также по удобству загрузки данных. Обратная связь нам очень важна», — сказал Михаил Евраев.

Минкомсвязи России совместно с Минстроем России также ведет работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в части уточнения размещаемых в системе состава данных и применения Кодекса об административных правонарушениях.

В совещании приняли участие более 500 представителей регионов, в том числе руководители уполномоченных органов по внедрению ГИС ЖКХ, органов тарифного регулирования, государственного жилищного надзора, социальной защиты населения, региональных министерств связи.