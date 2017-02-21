В Государственной Думе прошло первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства

21 февраля 2017 г. состоялось первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства, интеллектуальной собственности, инженерного дела, детского научного и технического творчества при Комитете Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, созданного по инициативе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Как рассказали CNews представители ВОИР, в рамках заседания участники обсудили вопросы оптимизации институциональных механизмов трансфера технологий, развития взаимодействия государства, науки, авторов РИД, промышленности и бизнеса, рационализации как способа повышения производительности труда и конкурентоспособности отечественной промышленности. Среди других тем обсуждения: различные системы мотивации к занятию изобретательством и рационализацией; меры имущественной, налоговой, финансовой, информационной поддержки и наградной политики; проблематика в сфере интеллектуальной собственности.

«Создание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства — беспрецедентное событие в инновационной отрасли России. Мы искренне благодарны руководству Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также руководству Федеральной службы по интеллектуальной собственности за поддержку инициативы общества и возможность создания этой уникальной площадки, на которой, используя многолетний опыт ВОИР, мы сможем сообща решать вопросы сокращения технологического отставания нашей страны, — заявил Антон Ищенко, председатель Центрального совета ВОИР. — В список наших задач будет входить возвращение изобретателя и рационализатора в нормативно-правовое пространство, создание финансовой инфраструктуры для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности новаторов — аукциона РИД и паевых инвестиционных фондов российских изобретений, создание образовательных стандартов с включением блока по изобретательству и интеллектуальной собственности для предпринимателей и многое другое».