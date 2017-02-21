TeamViewer и Harman совместно представят IoT-решение для управления «умными» зданиями и устройствами

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о своем сотрудничестве с компанией Harman, специализирующейся в области технологий для подключенных автомобилей, инновационных аудиоустройств, проектирования, облачных и аналитических решений. Как рассказали CNews в TeamViewer, компании совместно представят специализированное IoT-решение, в котором система управления «умными» зданиями и IoT-контроллер Harman объединены с продуктами TeamViewer для удаленного мониторинга и управления.

Заказчики Harman, владеющие «умными» зданиями, используют контроллер, который собирает данные о состоянии здания более чем с 500 различных типов датчиков. С помощью нового IoT-решения специалисты по техническому обслуживанию и менеджеры по эксплуатации смогут проводить непрерывный мониторинг состояния IoT-контроллера с помощью TeamViewer. Его состояние будет отображаться на информационной панели в системе управления «умными» зданиями Harman, а дополнительные сведения будут доступны на собственной подробной панели мониторинга TeamViewer. Таким образом, решение позволит не только отслеживать критически важную информацию с различных датчиков, но и осуществлять мониторинг самих датчиков и контроллеров, подчеркнули в TeamViewer.

Специалисты по техобслуживанию и менеджеры по эксплуатации будут получать уведомления о состоянии датчиков, в том числе о проблемах с подключением или батарейным питанием. Также у них появится доступ к контроллеру для удаленной установки обновлений или устранения неполадок. Доступ будет предоставляться через веб-интерфейс контроллера.

«Мы рады расширить свои партнерские связи в области интернета вещей этим новым сотрудничеством с Harman, — отметил Раффи М. Кассарджян (Raffi M. Kassarjian), генеральный менеджер по IoT и Monitis, TeamViewer. — Интернет вещей объединяет миллионы устройств и датчиков, и все их необходимо отслеживать в процессе эксплуатации. TeamViewer — оптимальное решение этой задачи».