Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1

Synology Inc. объявила о выпуске ОС DiskStation Manager (DSM) 6.1 и программных пакетов, которые позволят улучшить безопасность, производительность и универсальность NAS серверов Synology. Как рассказали CNews в компании, новая версия повышает эффективность IT-ресурсов с помощью пакета Active Directory Server, увеличивает производительность за счет мгновенного резервирования на стороне сервера с использованием протокола SMB, обеспечивает надежность при самовосстановлении файлов, повышает стабильность и отличается другими возможностями.

«DSM версии 6.1 является усовершенствованной версией операционной системы для Synology NAS, повышающей общую безопасность и производительность. Благодаря новым функциям устройство Synology NAS можно использовать в качестве универсального офисного сервера или сделать центральным компонентом вашей ИТ-стратегии», — сказал Вик Хсу (Vic Hsu), исполнительный директор корпорации Synology Inc.

Файловая система нового поколения DSM 6.1: расширенная поддержка устройств файловой системой Btrfs позволяет использовать усовершенствованные технологии защиты данных на большем количестве моделей NAS Synology, включая самовосстановление файлов и мгновенное копирование на стороне сервера по протоколу SMB. Active Directory Server: NAS-сервер Synology можно превратить в контроллер домена и оптимизировать обслуживание IT-ресурсов, создав политику автоматической установки определенного программного обеспечения или системных обновлений на все компьютеры сотрудников. Больше не нужно производить установку приложения вручную на каждый компьютер по отдельности. Шифрование общей папки: защита шифрованием существующих общих папок, включая домашние, по мере необходимости. Для большей безопасности и удобства теперь можно автоматически подключать зашифрованные папки с помощью физического USB-накопителя без необходимости запоминания ключей шифрования.

Seagate IronWolf Health Management (IHM): Synology заключила партнерское соглашение с Seagate об эксклюзивном использовании инструмента IronWolf Health Management от компании Seagate на устройствах NAS. В DSM версии 6.1 и выше состояние жестких дисков IronWolf и IronWolf Pro, установленных в NAS Synology, находится под контролем, благодаря постоянному интеллектуальному анализу, что обеспечивает дополнительную защиту пользовательских данных.

Мэт Рутледж (Matt Rutledge), директор отдела разработки систем хранения компании Seagate, отметил: «Сотрудничество Seagate и Synology позволит добиться еще больших успехов в развитии устройств хранения NAS. Применение специализированных драйверов IronWolf, оптимизированных для устройств NAS, и инструмента IronWolf Health Management от компании Seagate является одним из множества шагов Seagate и Synology на пути создания устройств NAS высочайшего уровня».

Новые приложения для обмена, поиска и упорядочивания данных. Synology Universal Search: инструмент для поиска контента на устройствах Synology NAS, в том числе медиафайлов и приложений, а также для предварительного просмотра содержимого и метаданных файлов всего одним щелчком мыши. USB Copy 2.0: пользователям, часто хранящим данные на USB-накопителях, функция USB Copy позволит создавать резервные копии файлов на устройствах Synology NAS или копировать их с устройств Synology NAS, просто подключая USB-устройства хранения. С помощью настраиваемых правил пользователи могут определить, какие именно папки необходимо копировать. Улучшенные пакеты для обеспечения защиты данных и устойчивости бизнеса. Snapshot Replication: функция Snapshot Replication в DSM 6.1 осуществляет репликацию защищенной общей папки для сохранности конфиденциальных бизнес-данных, локальную репликацию для обеспечения дополнительного уровня защиты и автоматическую приостановку/возобновление во время репликации для эффективной оптимизации пропускной способности сети. Hyper Backup обеспечивает защиту резервных копий за счет расширенной проверки целостности данных, экономит место на диске с помощью улучшенной технологии дедупликации и позволяет настроить политики хранения версий. Synology High Availability: при развертывании кластера high-availability Synology High Availability поддерживает выполнение тестов S.M.A.R.T. и включение SSD TRIM на обоих серверах, а также позволяет пользователям добавить сервер кворума для эффективного уменьшения разделений мощностей с целью достижения максимальной бесперебойности работы и согласованности данных. Virtual DSM Manager: бета-версия позволяет пользователям без перебоев в работе переносить виртуальные экземпляры DSM с одного устройства Synology NAS на другое, в то время как данные будут находиться на сторонней машине во избежание перебоев в работе службы. Кроме этого, используя технологии моментальных снимков, доступные в томах файловой системы Btrfs, Virtual DSM Manager может клонировать и восстановить все машины в течение нескольких секунд.

С целью поддержки разреженных файлов в усовершенствованной операционной системе NAS также используется система RAID F1 для серии XS и обновленной версии SMB 4.4

Synology DSM 6.1 доступна для владельцев DiskStation, RackStation, FlashStation или Embedded DataStation 11-й серии и выше. Поддерживаемые модели: 17-я серия: FS3017, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, RS217, 16-я серия: RS2416RP+, RS2416+, RS18016xs+, RS816, DS916+, DS416slim, DS416play, DS416j, DS416, NVR216, DS716+II, DS716+, DS216se, DS216play, DS216j, DS216+II, DS216+, DS216, DS116, 15-я серия: RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, RS815RP+, RS815+, RS815, DS415play, DS415+, DS715, DS215j, DS215+, DS115j, DS115, 14-я серия: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, DS414slim, DS414j, DS414, RS214, DS214se, DS214play, DS214+, DS214, DS114, 13-я серия: DS2413+, RS3413xs+, RS10613xs+, DS1813+, DS1513+, DS413j, DS413, DS713+, DS213j, DS213air, DS213+, DS213, 12-я серия: DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212RP+, RS2212+, DS1812+, DS1512+, RS812RP+, RS812+, RS812, DS412+, RS212, DS712+, DS212j, DS212+, DS212, DS112j, DS112+, DS112, 11-я серия: DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211RP+, RS2211+, DS1511+, RS411, DS411slim, DS411j, DS411+II, DS411+, DS411, DS211j, DS211+, DS211, DS111, другие: Virtual DSM, Docker DSM.