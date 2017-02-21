«Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных

«Ростелеком» модернизировал оборудование на оптоволоконной сети, входящей в состав мультисервисной сети передачи данных Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Всего заменили более 2300 устаревших коммутаторов на новые, более высокопроизводительные. Уже сегодня результаты модернизации смогли оценить свыше 35 тыс. абонентов в Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Минеральных водах, Новопавловске и станице Ессентукской. В ближайшее время и другие населённые пункты региона пополнят этот список, рассказали CNews в «Ростелекоме».

«Сегодня всё больше людей активно используют сервисы на базе IP-технологий, доступ в сеть требует большей скорости и объёма хранения данных. Работы по модернизации сети мы проводим за счёт собственных инвестиционных средств компании. Вводя новое оборудование в эксплуатацию, мы учитываем возможность увеличения абонентской базы, при этом сохраняя высокое качество услуг. Развивая сеть, мы интегрируем новые технологии и предлагаем пользователям новые сервисы», — отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала «Ростелеком».

По информации компании, установленные коммутаторы позволяют повысить скорость выхода в сеть, улучшить качество сигнала «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома», оптимизировать политику безопасности работы сети ETTH («оптика в дом»). Отличительной особенностью также является поддержка технологии энергосбережения, что позволяет сэкономить до 30% электроэнергии в период эксплуатации.

Кроме этого, данное оборудование является одним из оптимальных решений для интернет-провайдеров, которое позволяет осуществлять контроль доступа к ресурсам, а также вести учет расходуемого трафика и других статистических параметров, указали в «Ростелекоме».