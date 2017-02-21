Россия: оборот платежей с виртуальных банковских карт вырос за год в 4 раза

Сегодня на виртуальные карты приходится четверть всех платежей с банковских карт «Яндекс.Денег» — об этом говорят данные сервиса. За год оборот платежей с «виртуалок» вырос в 4 раза, число платежей с таких карт — в 7 раз, а количество людей, которые расплачиваются ими — в 5 раз, сообщили CNews в «Яндекс.Деньгах».

Виртуальная карта — это аналог банковской. Её можно использовать не только в интернете, но и для оплаты покупок в оффлайне: например, через сервисы бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay или приложение «Яндекс.Денег» для Android-смартфонов с NFC. При оплате с виртуальной карты MasterCard от «Яндекс.Денег» средства списываются из электронного кошелька — у них общий баланс. Всего сервис выпустил более 11 млн таких карт.

Средний платёж с виртуальной карты составляет p1997. Это вдвое больше, чем средний платёж из электронного кошелька. Правда, виртуальными картами люди пользуются реже, чем кошельками: в среднем 2,3 платежа в месяц против 5, отметили в компании.

Средний платёж с виртуальной карты в городах-миллионниках составляет: в Москве — p2587; в Новосибирске — p1871; в Самаре — p1727; в Казани — p1637; в Челябинске — p1439; в Екатеринбурге — p1285; в Уфе — p1248; в Санкт-Петербурге — p1236; в Омске — p1232; в Воронеже — p1104; в Перми — p1019; в Ростове-на-Дону — p1030; в Красноярске — p964; в Нижнем Новгороде — p926; в Волгограде — p779.

Росту популярности виртуальных карт во многом способствует появление в России сервисов бесконтактной оплаты. 67% карт, с которых пользователи «Яндекс.Денег» платят через Apple Pay и Samsung Pay — виртуальные. Перед праздниками количество покупок, которые оплачивают с таких карт, заметно возрастает. Так, в декабре 2016 г. были дни, когда на виртуальные карты приходилось 54% от всех платежей с карт «Яндекс.Денег».

Чаще всего с виртуальных карт пользователи рассчитываются в китайских интернет-магазинах, в супермаркетах с бесконтактными терминалами, в такси, а также за железнодорожные билеты на rzd.ru и по квитанциям на gosuslugi.ru.

Выпустить виртуальную карточку можно на сайте или в приложении «Яндекс.Денег». Сервис пришлёт в SMS срок действия и CVV-карты. Посмотреть номер карты или изменить PIN-код можно на сайте «Яндекс.Денег».