«Профотек» подтсвердила совместимость своего оборудования с решениями Siemens

Siemens и «Профотек» объявили по результатам совместного тестирования и испытаний о совместимости волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения производства «Профотек», подключенных к цифровым устройствам релейных защит Siemens через шину обработки данных. Как рассказали CNews в компании, Siemens и «Профотек» продвинулись на шаг к коммерческой реализации технологий автоматизации энергоснабжения.

Одной из главных решенных задач стало обеспечение функциональной совместимости, позволяющей соединенным устройствам связываться между собой без ошибок вне зависимости от конкретного производителя оборудования. К примеру, оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения от «Профотек» теперь могут передавать значения тока и напряжения в цифровом виде от основной системы (через шину обработки данных) к вспомогательным устройствам. После этого данные значения проходят последующую обработку на интеллектуальных терминалах, таких как защитные устройства или электросчетчики.

Тенденция к обширной оцифровке не только обусловлена технологически; она создает возможности для реализации новых идей и концепций и предлагает всем заинтересованным лицам больше, чем ранее используемые технологии. Среди прочего, к примеру, достигается повышенная эксплуатационная готовность, более высокий уровень безопасности и снижение затрат на протяжении всего жизненного цикла системы.

Российский производитель измерительных трансформаторов «Профотек» является портфельной компанией РОСНАНО.