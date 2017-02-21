Micromax выпустила очередной бюджетный LTE-смартфон

Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов в мире, выводит на российский рынок модель Bolt Warrior 2 plus (Q4220) из линейки Warrior. Смартфоны этой линейки отличаются доступной стоимостью, сообщили CNews в Micromax.

Micromax Bolt Warrior 2 plus (Q4220) габаритами 153,5x77,6x8,6 мм и весом 167 г работает на базе операционной системы Android 6.0 Marshmallow, оснащён 4-ядерным процессором Spreadtrum с тактовой частотой 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает стабильное функционирование в режиме многозадачности. Смартфон отличает большой 5,5-дюймовый HD-экран с разрешением 1280*720 точек, c которым пользователю будет удобно смотреть фильмы в дороге или работать в браузере, используя LTE.

Продолжительная работа смартфона возможна благодаря аккумулятору 3000 мА*ч, способному обеспечить устройство необходимым зарядом в течение 22 часов в режиме разговора и 290 часов в режиме ожидания. Есть у аппарата и решение для тех, кто ценит качественные снимки: две камеры — 8-мегапиксельная основная со встроенной вспышкой и автофокусом и 5-мегапиксельная фронтальная с фиксированным фокусом — сделают фотографии, которые можно будет хранить на 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ. У модели есть слот для карточки micro-SD и два слота для SIM-карт.



Bolt Warrior 2 plus (Q4220)

Аппарат работает в сетях GSM (900/1800/850/1900 мГц), WCDMA (900/2100 мГц), FDD-LTE (band 3/7/20), оснащен интерфейсами Bluetooth/Wi-Fi/USB 2.0.

Новые устройства Micromax Bolt Warrior 2 plus (Q4220) уже можно приобрести в розничных сетях и в официальном интернет-магазине micromaxstore.ru. Ориентировочная стоимость новинки составляет p7 990.