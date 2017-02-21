«Мегафон» подготовил связь к Всемирным военным играм

«Мегафон» объявил о том, что специалисты компании закончили оптимизацию мобильного покрытия и увеличили емкость базовых станций 3G/4G на территории проведения III зимних Всемирных военных игр.

Сотни представителей вооруженных сил более чем 20 стран мира с 22 по 28 февраля в Сочи примут участие в «армейской олимпиаде».

Для надежного обслуживания многочисленной аудитории участников и гостей события «Мегафон» провел работы по улучшению качества связи и мобильного интернета в зоне гостеприимства и на территории проведения спортивных соревнований. В частности, к пиковым нагрузкам подготовлены базовые станции на территории лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», в зоне горнолыжного центра «Роза Хутор» в Красной Поляне, а также на спортивных объектах Олимпийского парка.

«По заявлению Министерства обороны РФ доступ на соревнования Всемирных игр будет бесплатным, поэтому мы подготовились к серьезному возрастанию нагрузки на мобильные сети, — сказал Анатолий Горбунов, директор Сочинского отделения компании. — Практически на всей территории проведения Игр у «Мегафона» работает технология LTE-Advanced, способная обеспечить передачу данных на скоростях до 300 Мбит/с. На такой скорости любые фотографии и видео самых захватывающих спортивных моментов будут без задержки загружаться в сеть. Уникальный опыт нашей компании в обеспечении надёжной связью зимней Олимпиады в 2014 году, а также многих других масштабных спортивных и деловых событий в Сочи, мы продолжаем успешно использовать и сегодня».

«Мегафон» с 2009 года создавал в Сочи современную телеком-инфраструктуру, насчитывающую уже около полутора тысяч базовых станций и сотни километров ВОЛС, для технического сопровождения крупных международных спортивных событий. Постолимпийские сети связи компании по праву считаются самыми емкими и высокотехнологичными в России, что необходимо для приема и мобильного обслуживания многочисленных гостей курортной столицы.