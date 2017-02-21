«Инфинет» повысила скорость соединения между нефтяными месторождениями в Колумбии

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), мировой производитель широкополосного оборудования операторского класса, обеспечила нефтяные месторождения восточной Колумбии экономичным решением, повышающим качество связи. Проект реализован AxURE Technologies S.A. — поставщиком сетевых технологических решений для нефтедобывающих компаний — совместно с партнером «Инфинет» в Колумбии — Royal Telecom.

Решение было развернуто на трех крупнейших нефтяных месторождениях Колумбии при подключении основных нефтепромысловых установок ко всем глубоководным буровым станциям. Сеть была спроектирована с использованием нескольких десятков устройств InfiLink 2x2 и InfiMAN 2x2, обеспечивших полный доступ ко всем объектам разведки и датчикам управляемого оборудования, которые находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга.

По информации «Инфинет», новая сеть работает гораздо стабильнее, по сравнению с ранее использовавшейся инфраструктурой на базе спутниковой связи, а также обладает большей пропускной способностью и зоной покрытия до 15 км. Простота настроек позволяет AxURE Technologies легко перевести существующих клиентов на новую сеть, а также предоставлять им новые услуги, такие как видеоконференцсвязь.

«В основе нашей работы лежит использование инновационных технологий “Инфинет” — с помощью высокоскоростных и интуитивно-понятных топологий “точка-точка” и “точка-многоточка” — мы непрерывно получаем информацию о различных установках заканчивания скважин на месторождениях в режиме реального времени, — рассказала Хуана Патриция Мартинез, научно-технический сотрудник и менеджер стратегического отдела AxURE Technologies. — Мы очень довольны внедренными решениями и стремимся к дальнейшему росту и развитию вместе с нашим генеральным технологическим партнером — компанией “Инфинет”».

«AxURE требовалось одновременно гибкое и легко масштабируемое решение с широким покрытием сети. Мы с радостью выполнили все эти пожелания заказчика, — отметил Камал Мокрани вице-президент компании «Инфинет». — Решение, предоставленное “Инфинет”, наряду с увеличением пропускной способности и надежности, позволило AxURE Technologies снизить как свои собственные эксплуатационные расходы, так и расходы своих клиентов, обеспечив при этом их абсолютно новыми услугами».