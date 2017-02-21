Датчик уровня топлива PetrolX внесен в госреестр средств измерения

Оборудование для контроля топлива производства ГК «Скаут» получило свидетельство о внесении в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Скаут».

Свидетельство о внесении ДУТ PetrolX в госреестр выдано по итогам метрологических и климатических испытаний, проведенных в НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева (Санкт-Петербург) и в НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (Москва). В ходе длительной проверки подтвердились точность показаний во всех климатических условиях и устойчивость ко всевозможным электромагнитным помехам. Как результат, было официально засвидетельствовано, что ДУТ PetrolX отвечает самым серьезным требованиям заказчиков, использующих это оборудование для контроля топлива в автопарках, подчеркнули в компании.

PetrolX представляет собой датчик уровня топлива в составе системы спутникового мониторинга транспорта «Скаут». Благодаря своим схемотехническим и конструктивным особенностям он помогает компаниям сокращать топливные расходы. Это достигается за счет контроля заправок и сливов, определения остатков топлива на начало и конец смены, отслеживания фактического расхода ГСМ на разных режимах работы двигателя и возможности выявления махинаций, таких как заправки «мимо бака» и приписки. ДУТ PetrolX также отличает простота монтажа и высокая степень защиты от саботажа.

Как отмечается, на сегодняшний день ДУТ PetrolX применяется в автопарках, насчитывающих десятки тысяч транспортных средств. Устройство соответствует технического регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Его используют компании, внедрившие «Контроль топлива», «Контроль спецтехники», «Контроль топливозаправщиков» и другие отраслевые решения ГК «Скаут». При этом с помощью PetrolX можно отслеживать уровень топлива в разных системах спутникового мониторинга, так как в нем поддержаны самые распространенные типы подключения. Кроме того, ДУТ PetrolX интегрирован с популярными марками тахографов, указали в компании.

Сведения об утверждении PetrolX в качестве средства измерения под номером 66219-16 доступны на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.