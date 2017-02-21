«АРМО-Системы» начали российские продажи новых коммутаторов Lantech IPGS-0008B

«АРМО-Системы», официальный российский дистрибьютор продукции Lantech, объявил о начале российских продаж новых 8-портовых неуправляемых коммутаторов IPGS-0008B производства Lantech Communications Global с пропускной способностью 16 Гбит/с, предназначенных для распределения трафика в Ethernet-сетях систем видеонаблюдения, VoIP и др. на транспортных и промышленных объектах. Как рассказали CNews в компании, новинки снабжены 8 PoE-инжекторами для питания IP-камер и другого сетевого оборудования мощностью до 30 Вт, имеют компактные габариты для установки в ограниченном пространстве и защиту от вибраций, ударов и неблагоприятных погодных условий. Кроме того, эти неуправляемые PoE коммутаторы выпускаются в модификациях с питанием 48 В и 12 В, работоспособны в температурных диапазонах -40…+75/-20…+60 °С, оснащены LED-индикаторы статуса PoE и реле для устройств сигнализации.

Традиционно в рамках одной линейки Lantech предлагает несколько коммутаторов, которые различаются используемым источником питания и диапазонами рабочих температур, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от инфраструктуры объекта. Например, коммутатор IPGS-0008B-48V, как и IPGS-0008B-48V-E, может получать питание от источника 45~57 В пост. тока, в то время как IPGS-0008B-12V и IPGS-0008B-12V-E работают от сети 9,5~57 В пост. тока. Важно отметить, что приборы с маркировкой «12 V» могут подключаться к бортовой сети транспортных средств, поэтому будут востребованы при организации систем видеонаблюдения в вагонах электропоездов, на коммерческом грузовом транспорте и т.п.

Создание надежных высокоскоростных сетей (16 Гбит/с) на базе IPGS-0008B с 8 гигабитными PoE-совместимыми портами 10/100/1000T выполняется в соответствии с кольцевой топологией. За счет этого каждый коммутатор новой серии обеспечивает время восстановления работоспособности сети после сбоя менее чем за 20 мс при объединении в «кольцо» до 256 коммутационных устройств. Кроме того, новые коммутаторы быстро обнаруживают отказы и переключаются на резервные пути передачи данных при выявлении каких-либо сбоев. Поскольку эти устройства неуправляемые, то они осуществляют передачу данных в двух режимах: Flow Control или Back Pressure.

Наряду с распределением трафика, Lantech IPGS-0008B способны обеспечивать питанием IP-камеры видеонаблюдения, беспроводные точки доступа, VoIP оборудование и др., поскольку на всех 8 портах коммутатора установлены PoE-инжекторы, соответствующие стандартам IEEE 802.3af/at. При этом IPGS-0008B-48V и его уличная модификация (-E) могут подавать питание на мощные IP-устройства, например, уличные скоростные IP-камеры с функциями Pan/Tilt/Zoom. В отличие от них, модели IPGS-0008B-12V и IPGS-0008B-12V-E рассчитаны на обслуживание IP-устройств с различной мощностью потребления, которая по всем портам не должна превышать 120 Вт (24 В) или 80 Вт (12 В), а сами коммутаторы потребляют не более 5 Вт.

Новые промышленные неуправляемые PoE коммутаторы сети Lantech IPGS-0008B уже поступили на российский рынок, а их розничная цена начинается от $425.