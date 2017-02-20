«Ростех» займется эксплуатацией и развитием информационной системы госзакупок

Правительство РФ приняло решение о выборе госкорпорации «Ростех» в качестве единственного исполнителя государственных контрактов с Федеральным казначейством по развитию и эксплуатации единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в 2017-2018 гг. В контуре госкорпорации комплексным обслуживаем ЕИС займется компания «РТ-Проектные технологии», сообщили CNews в «Ростехе».

Решение Правительства РФ принято в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина (№ Пр-103 от 19.01.2017) и направлено на оптимизацию ЕИС с целью реального снижения цен и обеспечения справедливой конкуренции в сфере закупок.

Как рассказали в госкорпорации, в основу проекта развития ЕИС заложены такие ключевые элементы, как создание справочников (классификаторов), каталогов продукции, баз данных средневзвешенных (референтных) цен, аналитической системы.

Реализация проекта развития ЕИС позволит уже в ближайшее время обеспечить сквозной процесс — от системного планирования закупок до заключения контрактов. При этом на этапе планирования будет проводиться автоматическое формирование справочников классификаторов и каталогов на все товарные группы, а также формирование прозрачного конкурентного ценообразования и оценки результатов проведения работ и оказания услуг. На всех этапах работы ЕИС будет обеспечена функция автоматического предупреждения о возможных отклонениях, как в ценовых, так и в качественных показателях.

Преимуществом данного подхода по отношению к существующему является возможность автоматического анализа больших массивов информации в режиме реального времени с формированием предварительных рекомендаций по ценам всем участникам закупок, включая контрольно-надзорные органы, пояснили в «Ростехе».

Это позволит госзаказчикам обеспечить не только сравнение стартовых цен, сокращение количества рутинных операций по ручному вводу и анализу больших объемов данных, принятие своевременных и взвешенных решений, но и сокращение коррупционной составляющей и реальное снижение цен. Контролирующие органы, в свою очередь, получат дополнительный превентивный инструмент для недопущения нарушений в области закупочной деятельности.

В настоящее время «Ростех» в рамках совместных рабочих групп с Федеральным казначейством приступил к разработке системного проекта на развитие функциональности ЕИС. Работа с ЕИС будет выполняться силами отечественных разработчиков на основе российского программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Ранее, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина (№ Пр-1567 от 10.08.2016), «Ростех» был также определен исполнителем по созданию информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ИАС).

Как упоминалось выше, в контуре «Ростеха» все работы по ИАС выполняют специалисты компании «РТ-Проектные технологии». Проект реализуется совместно с Минздравом России, Минфином России, Казначейством России, Минэком России, Минкомсвязи России. В настоящее время ИАС разработана. Проводятся мероприятия по развёртыванию системы в центре обработки данных заказчика — Минздрава России. Идет подготовка к началу опытной эксплуатации системы, начиная с 1 марта 2017 г.