«Ростех» включил в состав Национального центра информатизации компанию-экспортера российских ИТ-решений

Госкорпорация «Ростех» приняла решение о передаче в управление Национального центра информатизации (НЦИ) компании «Росинформэкспорт», которая была создана для продвижения российского ПО и ИТ-услуг на мировые рынки. НЦИ, помимо компетенций по разработкам в контуре «Ростеха», возьмет на себя функции маркетинга и продвижения российских ИТ-решений на мировые рынки, сообщили CNews в «Ростехе».

Принятое решение соответствует планам госкорпорации по выходу на рынок ИТ с комплексными продуктами и услугами. Для этого «Ростех» внес изменения в стратегию НЦИ, который, помимо центра компетенций по разработкам новейших софтверных решений для ключевых сфер деятельности государства и общества, станет экспортным хабом российских высокотехнологичных ИТ-решений на мировые рынки.

Компания «Росинформэкспорт» была создана в мае 2016 г. в периметре инвестиционного холдинга «РТ-Развитие бизнеса» с целью наращивания несырьевого экспорта высокотехнологичной продукции «Ростеха» и сторонних производителей в сфере ИТ. Портфель «Росинформэкспорта» включает в себя свыше 200 информационных систем для автоматизации государственного управления: «Электронное правительство», Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, информационная система государственных и муниципальных платежей, телемедицина, электронное образование, информационно-аналитические системы, «Умный город».

НЦИ является разработчиком ряда систем, которые «Росинформэкспорт» готов поставлять на мировые рынки. К Единой информационной системе здравоохранения, подключено около 6,5 тыс. медицинских учреждений в 83 субъектах России. Кроме того, по поручению правительства России, НЦИ разработал системный проект ИТ-инфраструктуры для чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г. Помимо создания и внедрения информационных систем для государственного сектора, оборонно-промышленного комплекса, основными направлениями деятельности НЦИ являются: базовые информационные технологии, защищенные системы хранения данных большой емкости, автоматизированные системы управления, системы поддержки принятия управленческих решений, системы управления жизненным циклом изделия.

«В структуре НЦИ команда “Росинформэкспорта” будет заниматься поиском новых рынков для отечественных программных продуктов, продвигать наши передовые разработки на внешние рынки, распространять и внедрять российское ПО. Именно для этих целей компания “Росинформэкспорт” была создана в мае 2016 года. НЦИ планомерно консолидирует ИТ-активы, входящие в структуры “Ростеха”, поэтому передача “Росинформэкспорта” под управление центра — логичный шаг на пути реализации этой глобальной цели», — отметил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», председатель Совета директоров НЦИ Василий Бровко.

Ожидается, что включение в единый контур компании-разработчика экспортной составляющей позволит НЦИ напрямую управлять ожиданиями заказчиков и более активно включиться в мировую конкуренцию на рынках интегрированных ИТ-решений. «Ростех» получит в лице НЦИ единое окно для реализации своего потенциала на высокотехнологичных рынках, связанных с цифровой экономикой и переходом к Индустрии 4.0.

В рамках оптимизации работы «Росинформэкспорта» в четвертом квартале 2016 г. «РТ-Развитие бизнеса» обновило менеджерский состав компании-экспортера. Это решение уже оказало положительный эффект на динамике реализации бизнес-стратегии общества в области продвижения российских цифровых и ИТ-продуктов на мировом рынке и увеличения доли несырьевой продукции в российском экспорте, указали в «Ростехе».