Россия: объем рынка смартфонов в 2016 году вырос на 4,4%

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 млн устройств. По сравнению с 2015 г. рынок вырос на 4,4%, по сравнению с 2014 г. — на 1%, сообщили CNews в J’son & Partners Consulting. Таким образом, эксперты компании полагают, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 г. составила около 71% в натуральном выражении, что на 5 п.п. выше, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка мобильных телефонов в натуральном выражении продолжил сокращаться в 2016 г. и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее, кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов, отметили в компании.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. она снизилась на 6% по отношению к 2015 г. и составила 1,7 тыс. рублей.

В компании также выделили основные тенденции на российском рынке смартфонов.

Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE

В 2016 г. каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 г. более чем в два раза по сравнению с 2015 г. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.

Рост средней розничной стоимости смартфонов

Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 г. на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тыс. руб. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 г., отметили в компании. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.

Рост диагонали дисплея смартфонов

Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 г., составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31% в 2015 г. до 46% в 2016 г. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.

Рост доли китайских производителей

Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей — HTC, Nokia/Microsoft и др. — по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5% рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 г., по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.