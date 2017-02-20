«Ринголайн» представила IP АТС и софтфон

«Ринголайн» объявила о выходе решений «АТС.Ринголайн» и «Ringophone». Как рассказали CNews в компании, новинки представляют собой комплексное решение для организации телефонии в офисе, которое работает прямо из коробки. Решения направлены на организации, где главный упор сделан на коммуникацию и взаимоотношения с клиентами.

Продукт подходит для колл-центров, операторов интернет магазина, диспетчерских такси, логистических компаний, больниц, медицинских центров, там, где есть отдел активных продаж, там, где требуется осуществлять информационную поддержку и компания планирует осуществлять первоклассное обслуживание клиентов.

Интеграция телефонии и 1С позволит автоматизировать рутинные операции: найти карточку клиента с историей взаимоотношений, заполнить номер телефона, создать документ «телефонный звонок», в котором сотрудник должен заполнить итог разговора с клиентом, совершать звонки по запросу из 1С, получать статистику по всем звонкам для создания отчётов (все звонки ведутся в базе mysql и к ней предоставляется доступ), добавлять и удалять внутренние номера, а также менять состав списков номеров (например, список заблокированных номеров или номеров VIP клиентов) и многое другое.

Программный продукт «Ringophone» - это sip-телефон, выполненный в виде внешней обработки для 1С. Данная панель телефонии разработана для любых конфигураций «1С:Предприятия 8». RingoPhone работает с АТС на базе Asterisk и провайдерами, которые поддерживают SIP протокол. IP-телефония набирает популярность и всё больше возможностей открывается при объединении телефонии и CRM системы. Возможность встроить телефон в свою CRM систему, позволяет осуществлять управление не только на уровне АТС, но и на уровне самого телефона. Ringophone - это сохранение истории звонков в базе 1C, построение отчётов, выявление проблемных мест и расчёт эффективности работы сотрудников.

«АТС.Ринголайн» - это распределение звонков по сотрудникам с помощью заданных ранее правил и на основе данных в 1С, автоматическое направление звонков на закреплённого за клиентом менеджера или на лучших менеджеров, или по любой другой логической цепочке. Это АТС с интуитивно понятным интерфейсом, которую может настроить любой сотрудник без специализированных знаний.

Дмитрий Спиридонов, генеральный директор «Ринголайн», отметил: «В отличие от большинства схожих продуктов, комплексное решение по телефонии развивается не только в «ногу со временем», но и учитывая потребности клиентов. SIP телефония – это надежный помощник в любой критической ситуации, это возможность строить планы на реальной картине, которая происходит в компании. Привлечение новых клиентов, удержание постоянных и надежная команда профессионалов – три кита, на которых строится бизнес».