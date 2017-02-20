Philips представила технологию хирургической навигации с использованием дополненной реальности

Royal Philips представила инновационную систему хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности. Как рассказали CNews в компании, уникальная разработка поможет врачам проводить сложнейшие открытые и малоинвазивные вмешательства на позвоночнике и обеспечить контроль за ходом операции благодаря трехмерным изображениям на экране, которые изменяются и дополняются в режиме реального времени.

В последние годы наблюдается переход от открытых хирургических вмешательств к проведению минимально инвазивных процедур. Раньше операции на позвоночнике проводились открытым путем. Хирурги были вынуждены делать большой разрез, чтобы получить доступ к позвоночнику и правильно установить импланты, такие как, например, транспедикулярные винты. Малоинвазивные вмешательства позволяют свести к минимуму потерю крови и повреждение мягких тканей, что обеспечивает более короткий период восстановления и комфортные условия для пациента.

Благодаря технологии Philips врачи получат возможность следить за изображениями, на которых объединены данные с размещенных на корпусе ангиографа оптических камер высокого разрешения и рентгеновских снимков. Таким образом, специалисты смогут планировать ход операции и в режиме реального времени осуществлять навигацию хирургических инструментов с учётом физиологических особенностей каждого пациента. Внедрение технологий такого уровня будет способствовать повышению точности установки имплантов и поможет сократить время вмешательства. Первые доклинические исследования системы хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности Philips прошли в Госпитале Каролинского Университета в Стокгольме (Швеция) и Медицинском центре Детской больницы Цинциннати (США). Согласно результатам, точность установки транспедикулярного винта удалось повысить с 64% до 85%.

«Уникальная технология дополненной реальности является примером того, как мы расширяем возможности современной хирургии. Philips создает инновационные решения в таких стремительно развивающихся направлениях, как спинальная хирургия, нейрохирургия и травматология, – отметил Рональд Табаксблат, руководитель направления интервенционной рентгенологии Philips. – Совместно с лидерами в области клинических исследований мы продолжаем искать пути перехода от открытой хирургии к малоинвазивным вмешательствам, чтобы уменьшить дискомфорт пациентов и болевые ощущения после операции и ускорить процесс реабилитации».

«Новая технология предоставляет хирургам возможность получать высококачественные 3D-изображения позвоночника пациента во время операции и помогает спланировать оптимальный ход вмешательства. Врачи могут более точно установить транспедикулярные винты благодаря полностью автоматической системе навигации с применением дополненной реальности, – сказал доктор Скуласон, сотрудник госпиталя университета Ландспитали (Рейкьявик, Исландия). – Также появляется возможность оценить результат вмешательства в режиме 3D непосредственно в операционной, т.е. без необходимости перемещать пациента к компьютерному томографу и с минимальной для него лучевой нагрузкой».

Система хирургической навигации станет частью портфолио решений Philips в области гибридных технологий в рентгенологии. Компания в числе первых стала заниматься комплексным оснащением медицинских учреждений в этом направлении и установила уже более 750 гибридных операционных по всему миру.