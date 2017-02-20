Panasonic выбрала PTС ThingWorx для мониторинга работы проекторов высокой яркости

Компания PTC объявила о том, что глобальная производственная корпорация Panasonic сделала выбор в пользу платформы интернета вещей ThingWorx от PTC для проведения удаленного мониторинга и обслуживания своих проекторов высокой яркости в 19 странах мира. В результате Panasonic повысил качество обслуживания своих клиентов, сообщили CNews в PTC.

Соблюдать условия соглашений о гарантированном уровне сервиса (SLA, service level agreement) колл-центрам Panasonic помогает технология ThingWorx. Платформа предоставляет сервисным специалистам на местах всю необходимую техническую информацию, включая данные о требующих замены комплектующих.

ThingWorx осуществляет полномасштабный мониторинг работы проекторов высокой яркости, отслеживая и анализируя данные о всех аспектах работы оборудования, а именно: данные о рабочем состоянии, в том числе — о сервисных событиях, электрическом напряжении и входных сигналах; время использования источника света, данные о температуре и эксплуатационные данные о системе охлаждения; информацию о возможных ошибках и сбоях, выявленных в ходе самодиагностики и удаленного мониторинга в режиме реального времени каждого проектора, установленного у заказчика.

«ThingWorx позволяет быстро и легко развернуть IoT-платформу мирового уровня и помогает компаниям становиться более конкурентоспособными в условиях постоянно меняющегося глобального ландшафта производственной отрасли, — заявила Катрин Кникер (Catherine Kniker), директор подразделения технологических платформ компании PTC. — Мы очень рады, что компания Panasonic выбрала именно нашу IoT-технологию для организации процесса предиктивного обслуживания с целью сокращения времени простоя своего оборудования».

Как отмечается, система удаленного предсказательного мониторинга Panasonic продемонстрировала свою продуктивность в нескольких сферах. Ее применяют для отслеживания ошибок в работе системы охлаждения, засорившихся фильтров и прочих технических неисправностей оборудования, используемого на людных железнодорожных станциях, в работе цифровых информационных панелей и во время свадебных торжеств. Информация, предоставленная системой, позволяет Panasonic предвидеть возможную поломку оборудования, проводить своевременное и более качественное сервисное обслуживание продукции и оптимизированно управлять ресурсами организации.

Технология ThingWorx была предоставлена Panasonic партнером PTC, компанией Nippon Systemware Co., Ltd. (Nsw). К январю 2017 г. система предсказательного мониторинга уже работает в 19 странах.