Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения

Компания VMware представила обновления портфолио продуктов VMware Horizon. Инновации призваны уменьшить стоимость и сложность доставки и управления приложениями и виртуальными десктопами, предлагая доступный способ предоставления Windows-приложений как части современного цифрового рабочего пространства с оптимизированным механизмом взаимодействия с пользователем, сообщили CNews в VMware.

«Стратегия управления цифровым рабочим окружением необходима ИТ, чтобы управлять всеми типами пользователей, устройствами и приложениями. Предоставление Windows-приложений и десктопов посредством виртуализации в цифровое рабочее окружение — это лучший подход в современных условиях, — убежден Шанкар Айер (Shankar Iyer), старший вице-президент и генеральный директор Desktop Products, End-User Computing, VMware. — До сегодняшнего дня многие компании могли только наблюдать за этим процессом со стороны из-за высокой стоимости, сложности и недостаточной гибкости внедрения. Но последние инновации в портфолио VMware Horizon позволяют устанавливать решение в частном, гибридном или публичном “облаке”, предлагая бизнесу экономически эффективный и простой способ внедрения виртуальных десктопов и приложений в поддержку стратегии управления цифровым рабочим окружением сотрудников».

Заказчики ищут пути улучшения пользовательского опыта и снижения расходов, чтобы продолжить процесс виртуализации рабочих станций и приложений для перевода мобильных сотрудников в цифровое рабочее окружение. Платформа Just-in-Time Management Platform (JMP) для управления по принципу «точно в срок» будет доступна для всех решений портфолио Horizon. Она сможет интегрироваться с продуктами VMware App Volumes, Instant Clone и User Environment Manager, чтобы упростить управление пользовательскими профилями и ускорить предоставление этих инноваций на рабочие станции и приложения, отметили в компании.

В целом JMP представит интегрированный подход к управлению виртуальными приложениями и десктопами, который позволит уменьшить издержки и упростить настройку приложений, предоставление пользовательских параметров и динамических изменений в политиках в любых виртуальных, физических и облачных средах с рабочими станциями на базе Windows. По данным VMware, JMP позволяет предоставлять приложения в реальном времени, до 30 раз сокращает время на создание образов, обеспечивает ускоренное предоставление ресурсов на рабочие столы, контекстное управление политиками, а также обновление опубликованных приложений без простоя сервисов. Кроме того, применение JMP для опубликованных приложений обеспечит высокую скорость и простоту настройки приложений и профилей конечного пользователя.

По словам представителей компании, инновационное развитие протокола VMware Blast повысит удовлетворенность пользователей цифрового рабочего окружения. Новая адаптивная технология транспортировки Blast Adaptive Transport позволит оптимизировать использование полосы пропускания за счет динамической адаптации к условиям сети, включая изменения скорости и большие потери пакетов, для поддержания отличного отображение графического изображения в сетях любых типов — от корпоративных LAN до публичных Wi-Fi и мобильных сетей. Это позволит предоставлять критически важные для бизнеса приложения через Horizon без простоев в работе удаленных сотрудников. Скорость такой доставки будет выше в 6 раз, а использование полосы пропускания — на 50% ниже, чем ранее, утверждают в VMware.

VMware Horizon Cloud — новые сценарии использования DaaS в IBM Cloud

VMware и IBM вновь расширяют партнерство, представляя продукт VMware Horizon Cloud — облачные услуги VMware для виртуальных десктопов и приложений следующего поколения. Новый сервис VMware Horizon Cloud будет предоставлять виртуальные рабочие станции и приложения, размещенные в «облаке» IBM Cloud и локально и управлять ими через сертифицированную гиперконвергированную инфраструктуру, что позволит компаниям расширить число применений технологии «рабочий стол-как-услуга» (Desktops-as-a-Service, DaaS). VMware Horizon Cloud использует возможности новейшей технологии Graphics Processing Unit (GPU), запущенной в среде IBM Cloud, которая помогает ускорить работу виртуальных десктопных приложений, особенно приложений для компьютерного моделирования (CAD) и автоматизированного производства (CAM), включая AutoCAD.

VMware Horizon Cloud предоставляет многофункциональные корпоративные рабочие станции Windows и приложения, которые подходят для предприятий, использующих «облако», или для особых случаев — например, привлечения сезонных работников. Решение позволяет заказчикам выбрать из нескольких моделей внедрения: собственную гиперконвергированную инфраструктуру, облачную или их сочетание. Операции и управление упорядочиваются через централизованную плоскость управления «облаком» и технологию JMP, которая обеспечивает окупаемость за счет сокращения времени, требуемого для настройки, внедрения и управления корпоративными десктопами и приложениями, пояснили в компании.

Horizon Cloud также помогает компаниям, не имеющим требуемой экспертизы по виртуальным рабочим станциям и приложениям, внедрить современный подход к вычислениям для конечных пользователей и перейти на модель операционных расходов с предсказуемой стоимостью услуг по подписке и возможностью «платить по мере роста». Компании смогут гибкого переключаться между моделями внедрения и сочетать сервис с инфраструктурой по их выбору в пределах одной лицензии на подписку. Кроме того, Horizon Cloud может использоваться в сочетании с VMware Workspace ONE и предоставлять критически важные для бизнеса ресурсы конечным пользователям через защищенное цифровое рабочее пространство.

«IBM продолжает инвестировать в стратегическое партнерство с VMware и расширять его. Вместе мы обеспечиваем наших клиентов решениями корпоративного класса, — заявил Зейн Адам (Zane Adam), вице-президент IBM Cloud. — Запустив решение VMware Horizon Cloud в среде IBM Cloud, предприятия могут пользоваться возможностями виртуальных десктопов и приложений без издержек и трудностей, сопряженных с управлением или владением соответствующей инфраструктурой. Этот сервис представляет собой простой и удобный путь в “облако”, гибкий и экономически эффективный».

VMware Horizon Apps — расширение портфолио решений VMware Horizon 7

Horizon Apps — это новое решение в портфолио Horizon 7, предназначенное для установки в частном «облаке». Заказчики могут выбрать для реализации стратегии рабочих станций обновленный Horizon 7.1 или перейти на Horizon Apps для более целостной и сфокусированной на приложениях стратегии, включающей применение опубликованных приложений. Помимо возможностей технологий JMP и BLAST, заказчики также смогут снизить расходы на предоставление ресурсов, утверждают в VMware.

В скором времени будет доступен технологический предпоказ Microsoft Skype for Business for Horizon 7.1. Это решение обеспечит безопасную совместную работу с защитой корпоративных данных в ЦОДе от утечек. ИТ-администраторы смогут оценить простые средства управления с помощью оптимизированных средств мониторинга, управления политиками и контроль с помощью централизованной системы и обновлений приложения. Пользователи оценят преимущества в виде непрерывной работы с любого устройства и платформы.

Доступность

Продукты VMware Horizon Apps, VMware Horizon Cloud и обновленный VMware Horizon 7 будут доступны в апреле 2017 г.