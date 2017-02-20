МТС ускорила мобильный интернет для жителей Калужской области

Телекоммуникационный оператор МТС запустил в Калужской области технологию LTE-Advanced, которая позволяет увеличить пиковую скорость передачи данных примерно в полтора раза. На данный момент мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с доступен во втором по величине городе региона — Обнинске, сообщили CNews в МТС.

Воспользоваться связью LTE-A можно в жилых микрорайонах Обнинска: на улицах Гагарина, Белкинская, Звездная, Энгельса, проспект Ленина. Сеть также охватывает школы, магазины и администрацию города.

Ускоренный мобильный интернет дает такие же возможности, как привычный домашний интернет. При этом абонент не привязан к стационарному рабочему месту и может выполнять необходимые задачи из любого удобного ему места. Например, можно без затруднений смотреть фильм на лавочке в парке или оплачивать квитанции ЖКХ, стоя в очереди в супермаркете.

«В 2016 году МТС “включила” сеть LTE еще в 10 населенных пунктах Калужской области, и сегодня воспользоваться высокоскоростным интернетом могут уже более 600 жителей региона. Запуск LTE-A стал очередным этапом этой масштабной работы. Мы продолжим активно развивать 4G, поскольку видим, что трафик в сети постоянно растет. Это говорит о том, что технология действительно удобна и востребована нашими абонентами», — отметил директор калужского филиала МТС Игорь Марьясов.

Как отмечается, МТС активно развивает сети связи в Калужской области. Сегодня сетью «четвёртого поколения» оператора могут воспользоваться более 60% жителей региона. Всего на сегодняшний день сеть 4G охватывает 27 населенных пунктов области.