Maykor в списке лучших аутсорсеров мира IAOP

Maykor объявила о том, что в четвертый раз включена в категорию «Лидеры» списка ведущих аутсорсеров мира The 2017 Global Outsourcing 100, опубликованного международной ассоциацией профессионалов в области аутсорсинга (IAOP). Как рассказали CNews в компании, об этом было объявлено на международном аутсорсинговом саммите, который стартовал 19 февраля в Сан-Антонио, США.

The Global Outsourcing 100 составляется независимой судейской коллегией IAOP ежегодно на протяжении уже 12 лет. Список формируется на основе строгой рейтинговой методологии, включающей оценки клиентов. Отбор лучших поставщиков услуг из различных сфер аутсорсинга (ITO и BPO, инженерных систем, недвижимости, управления активами, производства и логистики) в этом году проходил по 5 основным критериям: размер и рост бизнеса, качество обслуживания клиентов, наличие сертификатов и номинаций, инновационная деятельность и практика корпоративной социальной ответственности.

Оценки поставщиков услуг по этим критериям по традиции будут опубликованы в июне в рамках совместного проекта IAOP и журнала Fortune в спецвыпуске Fortune 500.

«Для Maykor сохранение позиций в лист The Global Outsourcing 100 – это не только факт международного признания, но и стимул для развития. В этом году мы сосредоточились на разработке инновационных форматов сотрудничества с клиентами, а также уделили особое внимание совершенствованию качества сервисов», – отметила Ирина Семенова, вице-президент по маркетингу и корпоративным коммуникациям Maykor.

«В современном мире правильный выбор бизнес-партнера важен как никогда. Компании, использующие не только традиционные схемы аутсорсинга, но и применяющие широкий спектр постоянно меняющихся бизнес-моделей, очень тщательно подходят к выбору поставщиков услуг, – сказал Дэби Хэмилл (Debi Hamill), генеральный директор IAOP. Список GO100 – это наиболее полный гид, дающий компаниям возможность изучить и сравнить аутсорсеров, с которыми они рассматривают сотрудничество».