LogistiX запатентовала программное решение для оборудования класса AS/RS

Компания LogistiX разработала и запатентовала решение, которое интегрируется с оборудованием класса AS/RS по протоколу PLC и имеет понятный пользовательский интерфейс — Automatic Storage/Retrieval System Graphical User Interface. Об этом CNews сообщили в LogistiX.

Оборудование класса AS/RS — это автоматизированные системы хранения и изъятия грузов, применяющиеся на складах и в производстве. По словам представителей компании, оборудование этого класса, особенно зарубежного производства, оснащено собственным специализированным программным обеспечением.

«Далеко не всегда поставляемый в комплекте софт хорошо локализован, также к его минусам можно отнести дороговизну, — указали в LogistiX. — Стремясь сделать свою систему наиболее насыщенной и функциональной, производитель иногда перегружает пользовательский интерфейс. К тому же, в реальности на складе или производстве может быть самое разнородное оборудование, от нескольких поставщиков, и, соответственно, с разным интерфейсом. Все это может препятствовать эффективной работе предприятия».

Для решения этих проблем LogistiX и создала свое решение для оборудования класса AS/RS. «В прошлом году по просьбе наших партнеров мы сделали систему, которая берет на себя задачу по интегрированию множества пользовательских интерфейсов в единую систему, — отметил директор по развитию LogistiX Максим Меньшиков. — Данная программа позволяет отказаться от софта производителя и сэкономить несколько десятков тысяч долларов, а также получить единый интерфейс, простой и интуитивно понятный».