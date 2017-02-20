Банк «Открытие» выпустил новое мобильное приложение для Android

Банк «Открытие» запустил полностью обновленный мобильный банк для Android. На главном экране после обновления появились уже знакомые iOS-пользователям элементы: зона уведомлений, самые важные новости, быстрый обмен валют и доступ к любимым платежам, которые можно совершить буквально в пару касаний, сообщили CNews в «Открытии».

По информации банка, при разработке этого обновления было уделено большое внимание отзывам пользователей. Например, добавлена карта офисов и банкоматов в зону до регистрации в приложении — теперь нужную информацию пользователь может увидеть ещё до того, как зарегистрируется в мобильном приложении или даже станет клиентом банка.

«И, конечно, мы не могли пройти мимо нашего digital-продукта — Android-приложение расскажет все самое важное и интересное о “Смарт-Карте”. Теперь на экране такой карты вы всегда сможете увидеть, сколько совершили покупок в этом месяце, какой кэшбэк и сколько наличных можно снять без комиссии», — отметили в банке «Открытие».

Мобильное приложение разработано банком совместно с компаний Redmadrobot.